32-ма ранени след атаки в Запорожка област

32 души, сред които четири деца, са ранени при руски атаки в Запорожка област за едно денонощие. Това съобщи съпредседателят на Съвета по отбрана на областта Иван Фьодоров.

„Тридесет и двама души, сред които четири деца, са ранени в резултат на вражеските атаки срещу Запорожие и Запорожкия район“, заяви Иван Фьодоров.

По данни, цитирани от „Украинская правда“, руските сили са нанесли 877 удара по 48 населени места. Сред тях са 34 авиационни удара, четири обстрела с реактивни системи за залпов огън, 154 артилерийски удара и 685 атаки с безпилотници, предимно FPV дронове.

Повредени са жилища и автомобили

От жителите на областта са постъпили 471 сигнала за щети по инфраструктура, жилища и автомобили.

Вечерта на 14 ноември руски управляеми авиобомби са повредили няколко многоетажни сгради и десетки автомобили в Запорожие. В една от сградите е избухнал пожар. При тази атака са ранени шест души, сред които едно дете.

По-рано през същия ден при руски удар по Вознесенския район на Запорожие са ранени 22 души, сред които три деца. Тези два удара са част от общия брой ранени, посочен от Иван Фьодоров.

Източници: pravda.com.ua