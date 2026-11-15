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Пострадали и евакуирани жители след атака с дронове в Татарстан
  Тема: Украйна

Пострадали и евакуирани жители след атака с дронове в Татарстан

15 Ноември, 2026 08:20 815 13

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Повредени са промишлени обекти и жилищен блок в Нижнекамск. Руското Министерство на отбраната съобщи за 533 унищожени дрона над страната

Пострадали и евакуирани жители след атака с дронове в Татарстан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пострадали хора и повредени промишлени обекти са установени след атака с безпилотни летателни апарати в Татарстан. Жилищен блок в Нижнекамск също е засегнат, а жителите му са евакуирани. За тях са организирани два пункта за временно настаняване.

„В резултат на атаката има повреди по обекти в промишлената зона. Повреден е и жилищен блок в Нижнекамск. Жителите му са евакуирани“, съобщи пресслужбата на ръководителя на Татарстан. По данни на местните власти сред обитателите на сградата няма загинали. Броят и състоянието на пострадалите не са уточнени.

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Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта над руски региони са били унищожени общо 533 украински дрона. Според ведомството безпилотни апарати са свалени над Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежска, Волгоградска, Курска, Липецка, Ростовска, Саратовска, Тулска и Уляновска област, както и над Краснодарския край, Татарстан и Крим. Съобщено е и за унищожени дронове над акваториите на Азовско и Черно море.

Атаката засегна район, в който са концентрирани големи промишлени предприятия. Властите не съобщават за спиране на производствени мощности, нито са посочили конкретни предприятия, по които са нанесени щети.

Татарстан и Нижнекамск вече неколкократно са били атакувани с безпилотни апарати. На 20 август дронове повредиха жилищни и промишлени обекти в града, като тогава също имаше пострадали. Новите щети по жилищния блок наложиха временно извеждане на хората и настаняването им в подготвени пунктове.

Руските власти определят атаката като украинска. Киев не е поел отговорност за случилото се. Размерът на материалните щети и точният брой на пострадалите се изясняват.


Русия
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