Украйна и Русия обсъждат размяна на поне 1000 пленници

Украйна и Русия обсъждат схема за бъдеща мащабна размяна на военнопленници, която може да обхване поне 1000 души. Това съобщи украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец след разговор с руския омбудсман Яна Лантратова.

По думите на Лубинец той се е свързал с Лантратова веднага след появата на информацията за възможната размяна, за да бъдат обсъдени следващите стъпки.

„След като се появи информация за възможността за размяна, аз веднага се свързах с Яна Лантратова, за да обсъдим стъпките по този въпрос. В отговор получих потвърждение, че се имат предвид поне 1000 души. В същото време трябва да продължат усилията броят на хората да е колкото се може по-голям“, заяви Лубинец.

Украинският омбудсман не посочи дата за евентуалното извършване на размяната. От думите му става ясно, че разговорите са насочени към уточняване на механизма и увеличаване на броя на хората, които могат да бъдат включени.

По-рано тази седмица президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев и Москва обсъждат мащабна размяна, която може да обхване между 1000 и 1500 души. Новото потвърждение от страна на Лантратова поставя долна граница от поне 1000 души, но не означава, че размяната вече е договорена или проведена.

Конкретните списъци, датата и условията за евентуалното връщане на военнопленниците не са обявени. Засега потвърдено е единствено, че представителите на двете страни поддържат контакт по схемата и обсъждат практическите стъпки за реализирането ѝ.