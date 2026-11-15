Новини
Свят »
Украйна »
Украйна и Русия обсъждат размяна на поне 1000 пленници
  Тема: Украйна

Украйна и Русия обсъждат размяна на поне 1000 пленници

15 Ноември, 2026 08:50 485 5

  • украйна-
  • русия-
  • военнопленници-
  • размяна на пленници

Дмитро Лубинец е получил потвърждение от Яна Лантратова за мащаба на подготвяната размяна. Володимир Зеленски по-рано посочи възможен обхват от 1000 до 1500 души

Украйна и Русия обсъждат размяна на поне 1000 пленници - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия обсъждат схема за бъдеща мащабна размяна на военнопленници, която може да обхване поне 1000 души. Това съобщи украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец след разговор с руския омбудсман Яна Лантратова.

По думите на Лубинец той се е свързал с Лантратова веднага след появата на информацията за възможната размяна, за да бъдат обсъдени следващите стъпки.

„След като се появи информация за възможността за размяна, аз веднага се свързах с Яна Лантратова, за да обсъдим стъпките по този въпрос. В отговор получих потвърждение, че се имат предвид поне 1000 души. В същото време трябва да продължат усилията броят на хората да е колкото се може по-голям“, заяви Лубинец.

Украинският омбудсман не посочи дата за евентуалното извършване на размяната. От думите му става ясно, че разговорите са насочени към уточняване на механизма и увеличаване на броя на хората, които могат да бъдат включени.

По-рано тази седмица президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев и Москва обсъждат мащабна размяна, която може да обхване между 1000 и 1500 души. Новото потвърждение от страна на Лантратова поставя долна граница от поне 1000 души, но не означава, че размяната вече е договорена или проведена.

Конкретните списъци, датата и условията за евентуалното връщане на военнопленниците не са обявени. Засега потвърдено е единствено, че представителите на двете страни поддържат контакт по схемата и обсъждат практическите стъпки за реализирането ѝ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания