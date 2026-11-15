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Къшнър: Тръмп ще подкрепи сигурен мир за Украйна
  Тема: Украйна

Къшнър: Тръмп ще подкрепи сигурен мир за Украйна

15 Ноември, 2026 09:25 975 61

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Американският специален пратеник съобщи, че Вашингтон търси директни преговори между Русия и Европа. Сред обсъжданите идеи е отстъпване на Донбас срещу членство на Украйна в НАТО

Къшнър: Тръмп ще подкрепи сигурен мир за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп ще подкрепи само инициативи, които укрепват сигурността на Украйна и Европа. Това заяви американският специален пратеник Джаред Къшнър в публикация в социалната платформа ЕКС.

„Доналд Тръмп ще подкрепи само онези инициативи, които ще укрепят сигурността на Украйна и Европа“, написа Къшнър.

По думите му Вашингтон прави всичко възможно за започване на директни преговори между Русия и европейските държави за мир в Украйна. В разговорите през последната седмица са били обсъдени нови идеи, без да е постигнато окончателно споразумение.

Сред разглежданите предложения е Украйна да направи териториални отстъпки в Донбас в замяна на членство в НАТО. Идеята е била представена от американската страна по време на разговорите в Абу Даби, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски заяви, че Украйна не е готова сама да вземе решение за отказ от свои територии, но би могъл да постави въпроса на национален референдум при определени условия. Сред тях той посочи надеждни гаранции за сигурност, право на силна и добре финансирана армия и средства за възстановяване.

„Ще попитам украинското общество какво мисли - да приемем или не. Нямам право да взема това решение сам“, заяви Володимир Зеленски.

Украинският президент определи разговора за териториални отстъпки като изключително труден. Той подчерта, че евентуален референдум не означава предварително съгласие с предложението.

Според Зеленски е постигната договореност европейските държави да бъдат представени в следващия кръг от преговори. Представителството трябва да включва Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, както и лидери на Европейския съюз.

Зеленски е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Ирландия след срещата им с руския президент Владимир Путин. В Абу Даби европейски представители са провели разговори с американски и украински представители, но не са участвали в общи преговори с Русия.

Докато дипломатическите контакти продължават, размяната на удари между Киев и Москва не е прекратена. Не е обявен срок за постигане на окончателно мирно споразумение.


Украйна
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