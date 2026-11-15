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Хавиер Милей обяви, че ще се бори за втори мандат
  Тема: Известни личности

Хавиер Милей обяви, че ще се бори за втори мандат

15 Ноември, 2026 09:54 584 4

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  • втори мандат-
  • икономически реформи

Президентът на Аржентина заяви, че ще участва в изборите през 2027 г. Той защити курса на строги икономии и заяви, че страната отново бележи растеж

Хавиер Милей обяви, че ще се бори за втори мандат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Аржентина Хавиер Милей заяви, че ще се кандидатира за втори мандат на изборите през 2027 г. Той направи изявлението си при откриването на изложба в Буенос Айрес.

„За всички, които се съмняват, че ще се кандидатирам за преизбиране: да, ще се кандидатирам за преизбиране“, каза Милей, цитиран от ДПА.

Аржентинският президент встъпи в длъжност през 2023 г. и наложи политика на строги икономии, насочена към намаляване на държавния дълг, овладяване на инфлацията и ограничаване на регулациите. Един от символите на кампанията му беше моторната резачка, която Милей размахваше, за да подчертае намерението си да съкрати държавните разходи.

При управлението му инфлацията е спаднала, а бюджетът е балансиран. В същото време много хора са загубили работата си, а субсидиите за енергия и обществен транспорт са били намалени.

Милей защити резултатите от политиката си и заяви, че Аржентина върви в правилната посока. „През стоте години преди да поемем властта Аржентина ставаше все по-изолирана, а ние ставахме все по-бедни“, каза той, като добави, че икономиката на страната отново бележи растеж.

Заявката за втори мандат означава, че Милей възнамерява да продължи курса на бюджетни ограничения и дерегулация и след края на настоящия си мандат. Той е близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп и отново използва неговия политически лозунг „Да направим Америка отново велика“.

„Имаме много работа, за да направим Аржентина отново велика“, заяви Милей.

До изборите през 2027 г. аржентинското правителство ще трябва да защити постигнатото по отношение на инфлацията и бюджета, както и да отговори на критиките, свързани със загубата на работни места и съкращаването на субсидиите.


Аржентина
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