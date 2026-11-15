Филипините и Австралия задълбочиха военното си сътрудничество

Филипините и Австралия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, което цели да намали бюрократичните пречки пред съвместните военни дейности между двете държави.

Филипинският министър на отбраната Жилберто Теодоро заяви, че документът ще улесни прилагането на двустранното Споразумение за статута на гостуващите сили, сключено през 2007 г. между Манила и Канбера.

„Вместо 100 стъпки за извършването на едно-единствено нещо, сега ще са необходими само 10“, каза Теодоро.

Той определи новото споразумение като „мярка срещу бюрокрацията“ и посочи, че то ще улесни координацията между двете страни.

Документът предвижда по-тясно сътрудничество между военноморските и военновъздушните сили и сухопътните войски на Филипините и Австралия. В него са включени още хуманитарната помощ и реакцията при бедствия.

Според Теодоро споразумението ще укрепи „надеждната позиция на възпиране“ на Филипините, включително в Южнокитайско море. Районът е обект на припокриващи се териториални претенции, а Манила обвинява Пекин в агресивно поведение. Китай заявява, че действията му са законни и професионални, и се противопоставя на съвместните военни дейности на Филипините с техни партньори.

Австралийският премиер Антъни Албанезе присъства на подписването в Манила по време на срещите на високо равнище на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Той заяви, че споразумението ще подобри морската осведоменост и обмена на информация, както и стратегическия диалог, обучението, оперативната съвместимост и развитието на отбранителната инфраструктура.

Албанезе обяви и допълнителни австралийски инвестиции в технологии за безпилотни летателни апарати, оборудване и обучение. Целта е да се подобри откриването на морски заплахи и заплахи за киберсигурността.

Споразумението е част от задълбочаването на отношенията между Манила и Канбера в областта на сигурността. Австралия последователно подкрепя позицията на Филипините по спора в Южнокитайско море и решението на международния арбитраж от 2016 г., според което широките претенции на Китай в района нямат основание в международното право. Пекин отхвърля това решение.

Новият документ допълва съществуващия съюз на Филипините със Съединените щати и разширява мрежата от партньорства, чрез които Манила търси по-голяма сигурност в спорните морски зони.