Сухопътните войски на Тайван наскоро извършиха изпитателно изстрелване на ударния дрон Altius-600M в рамките на учебно-тренировъчно учение за оценка на бойната подготовка.

Учението имаше за цел да оцени способността на военнослужещите да управляват дронове в тактически сценарии, съобщи Военната информационна агенция. Оценяването на работата с Altius-600M обхвана подготовката на мисии, планирането на полети, наблюдението, идентифицирането на цели и координацията между няколко дрона. Оценяващите провериха също индивидуалните умения на военнослужещите за управление на дронове и способността им за работа в екип.

От командването на Сухопътните войски заявиха, че оценяването е било съсредоточено върху способността на военнослужещите да прилагат уменията, придобити по време на редовната подготовка, при изпълнението на симулирани мисии и да осъществяват ефективна координация при изпълнението на различни функции.

Всички участващи подразделения са приключили оценяването, съобщиха от командването. Сухопътните войски ще анализират резултатите, за да установят наличните способности и областите, в които са необходими подобрения, като използват констатациите за усъвършенстване на бъдещата подготовка и укрепване на оперативната координация.