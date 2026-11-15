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Гърция въведе система за предупреждение при жп сблъсък

Гърция въведе система за предупреждение при жп сблъсък

15 Ноември, 2026 10:39 354 2

  • гърция-
  • железопътен транспорт-
  • железопътна безопасност-
  • изкуствен интелект

Тя следи 134 локомотива и подава автоматичен сигнал до координационен център при опасна ситуация

Гърция въведе система за предупреждение при жп сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нова система за наблюдение на железопътния транспорт работи в Гърция от февруари и предупреждава при опасност от сблъсък между влакове. Тя обхваща 134 локомотива, оборудвани със специални устройства.

При установяване на риск автоматично се подава сигнал до координационен център. Диспечерът се свързва с машинистите и им дава указания за незабавно спиране на композициите. Системата записва действията на всички участници във веригата, както и времето за реакция.

Оборудването е предоставено безвъзмездно от 26 членове на Управителния съвет на Съюза на гръцките корабособственици. Дарението е позволило да бъдат избегнати продължителните процедури за държавна поръчка, а проектът е реализиран за няколко месеца.

Информацията е съобщена от гръцката телевизия „Скай“, цитирана от БТА. Медията посочва, че системата е част от мерките за засилване на контрола върху железопътния транспорт.

Железопътната мрежа се наблюдава и чрез над 3500 камери. Следващата стъпка е получаваните видеоматериали да бъдат анализирани с помощта на изкуствен интелект, което трябва да подпомогне откриването на рискови ситуации.


Гърция
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