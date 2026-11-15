Русия иска нова архитектура на сигурността в Европа

Русия е представила на преговорите с посредничеството на САЩ пакет от искания, който излиза извън рамките на войната в Украйна и засяга цялата архитектура на сигурността в Европа. Москва настоява НАТО да върне военното си присъствие към границите от 1997 г., Украйна да не бъде приемана в Алианса, а украинските въоръжени сили да бъдат ограничени.

За документа съобщава The Washington Post, като посочва, че той е подготвен за преговорите. Според публикуваните искания Русия настоява още да бъдат прекратени западните доставки на оръжие за Украйна и да бъде забранено разполагането на чуждестранни войски и военни обекти на украинска територия. Предвиждат се и ограничения върху военната дейност на НАТО в Украйна, Източна Европа, Южния Кавказ и Централна Азия.

Москва повтаря исканията от края на 2021 г.

Подобни условия Кремъл постави в края на 2021 г. и началото на 2022 г., преди началото на пълномащабната война. Новият документ обаче съдържа и допълнителни изисквания. Русия иска САЩ, Франция и Великобритания да прекратят практиката на съвместно използване на ядрено оръжие. Искането е свързано и с идеята на френския президент Еманюел Макрон за европейска стратегическа автономия.

Москва настоява Украйна да бъде изключена не само от НАТО, но и от участие в политиката на колективна сигурност и отбрана на Европейския съюз, дори ако страната стане член на блока. Русия продължава да претендира и за украински територии, които обяви за свои през 2022 г. Това са Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, въпреки че руските сили не контролираха изцяло тези региони.

Зеленски съобщи за разговор за Донбас и НАТО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американската страна за първи път е повдигнала въпроса дали Украйна би изтеглила войските си от част от Донбас в замяна на членство в НАТО.

„Американците повдигнаха въпроса: „А какво ще стане, ако Украйна влезе в НАТО? Ще изтегли ли Украйна войските си от Донбас?“ Това беше първият път, когато този въпрос беше повдигнат“, заяви Зеленски.

Става дума за части от Донецка област, които все още са под украински контрол, включително укрепената отбранителна линия, известна като „пояс от крепости“. Белият дом не е потвърдил, че американските представители са отправяли подобно предложение. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също не са разкрили подробности за разговорите в Абу Даби и последвалата среща с Владимир Путин в Москва.

Зеленски заяви, че Украйна няма доброволно да отстъпи свои територии. По думите му Киев обсъжда с партньорите си гаранции за сигурност, запазване на силна армия и финансова подкрепа за възстановяването на страната. Той допусна, че евентуално цялостно предложение за членство в НАТО срещу изтегляне от Донбас може да бъде подложено на обществено гласуване.

Европа подготвя свой екип за преговорите

На 13 ноември лидерите на 27 държави от Европейския съюз са се договорили да създадат съвместен преговорен екип. В него трябва да участват представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и институциите на ЕС.

Вашингтон настоява европейските държави да бъдат включени пряко в следващия етап на разговорите. „Не можем да сключим това споразумение без участието на европейците на преговорната маса“, заяви Къшнър. Москва все още не е потвърдила окончателно участието на европейски представители в бъдещия формат.

Източници: focus-news.net, washingtonpost.com, apnews.com