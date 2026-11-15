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Европа влиза в следващите преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Европа влиза в следващите преговори за Украйна

15 Ноември, 2026 11:30 721 25

  • украйна-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • преговори-
  • национална сигурност

ЕС, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша ще участват чрез съветници по националната сигурност. Москва все още не е дала окончателно съгласие за разширяването на формата

Европа влиза в следващите преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейският съюз, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша ще представят Европа на техническо ниво в следващия кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна. Очаква се европейският екип да бъде съставен от съветници по националната сигурност, както и от представители на Европейската комисия и Европейския съвет, съобщи Bloomberg, позовавайки се на висш европейски представител.

Решението беше взето след срещите на европейските лидери в Дъблин на 12 и 13 ноември. В петък председателят на Европейския съвет Антониу Коща потвърди, че Европа ще участва чрез пет държави – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша – заедно с институциите на Европейския съюз. По думите му европейският екип ще работи „в тясна координация и пълно единство“.

Коща заяви: „Няма да има обсъждане на Украйна без Украйна и няма да има обсъждане на Европа без Европа.“ Той подчерта, че сигурността на Европа започва със сигурността на Украйна.

Въпреки постигнатото европейско решение, конкретната дата и място на следващия кръг не са обявени. Русия също не е дала окончателно съгласие европейски представители да седнат на масата. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва ще прецени въпроса според готовността на Европа да допринесе за мирния процес.

Това означава, че договореното в Дъблин е политическо решение от страна на европейските лидери, но практическото участие на европейския екип все още зависи от формата на бъдещите разговори и от позицията на Русия.

След деветмесечно прекъсване Русия и Украйна проведоха нов кръг от преговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ. Представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО участваха в отделни координационни срещи, но не бяха част от основния формат между Москва, Киев и Вашингтон.

Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заявиха след разговорите с руски представители, че следващият кръг ще бъде разширен с европейско участие. Украинският президент Володимир Зеленски също каза, че по време на срещите са обсъждани гаранции за сигурността на Украйна и бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

В Абу Даби не беше постигнат пробив по ключови въпроси, включително териториалните спорове. Русия и Украйна обаче съобщиха за напредък по отделни теми, сред които възможен мащабен обмен на военнопленници.

Европейското решение идва на фона на ограничените преки контакти между европейски лидери и Кремъл. На 27 октомври президентът на Финландия Александер Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре разговаряха с Владимир Путин около 90 минути от Хелзинки. Това беше първият подобен директен разговор на европейски лидери, подкрепящи Украйна, с руския президент от юли 2025 г. насам.


Украйна
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