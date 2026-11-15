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Американски военни се укриха заради дронове в Англия
  Тема: Иранската криза

Американски военни се укриха заради дронове в Англия

15 Ноември, 2026 11:44 918 9

  • американски военни-
  • дронове-
  • лейкенхит-
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  • великобритания

Сигналът е подаден във военната база Лейкенхит, но няма пострадали хора, самолети или щети по инфраструктура. Британските власти съобщиха, че ситуацията е разрешена

Американски военни се укриха заради дронове в Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американски военнослужещи от базата Лейкенхит в графство Съфолк, Източна Англия, са получили заповед да се укрият след сигнал за предполагаема неразрешена дронова активност над военния обект. Тревогата е обявена около 18:30 часа местно време на 13 ноември.

Съобщението до личния състав е било обозначено с червени букви „REAL WORLD“ и е съдържало инструкция: „Потърсете най-близката стая за укритие“. Sky News съобщи, че е видяла копие от предупреждението.

Говорител на американските ВВС заяви: „Силите за сигурност на ВВС реагираха на предполагаема неразрешена дронова активност над Лейкенхит. Няма засегнати военнослужещи, самолети или инфраструктура.“

Британското Министерство на отбраната съобщи, че полицията на ведомството и полицията на графство Съфолк са били изпратени да съдействат на американските сили за сигурност. По-късно ведомството уточни, че базата се е върнала към нормалните мерки за сигурност и защита на силите.

Местният депутат Ник Тимъти заяви, че е разговарял с властите и че „няма заплаха за обществото, а инцидентът вече е разрешен“. Според Асошиейтед прес американските и британските власти продължават да изясняват какво точно е предизвикало реакцията.

Сигналът е описан от американските ВВС като предполагаема дронова активност. Не е установено кой е управлявал летателните апарати, а публично доказателство, че над базата действително са били използвани дронове, не е представено. Dronewatch Europe припомня, че при предишни сигнали в района е била възможна и грешка при идентифицирането на наблюдавани обекти.

Лейкенхит е една от основните американски военни бази във Великобритания. В нея е разположено 48-о изтребително крило, което включва американски бойни самолети.

Инцидентът се случва дни след като САЩ преместиха повече от десет самолета от близката база Милденхол заради съобщения за заплаха, свързана с Иран. Най-малко два от самолетите са били прехвърлени в Лейкенхит. Асошиейтед прес съобщи, че Милденхол е повишила нивото си на сигурност до FPCON Charlie, което е второто най-високо ниво в системата за защита на американските военни обекти.

През октомври американските ВВС изтеглиха бомбардировачи от базата Феърфорд след заплахи, които британските власти свързаха с Иран. Тези действия поставиха под засилено внимание сигурността на американските военни обекти във Великобритания.

Подобни сигнали имаше и през ноември 2024 г. Тогава бяха съобщени повторни наблюдения на дронове край Лейкенхит, Милденхол и Фелтуел. Около 60 британски военнослужещи участваха в разследването, но никоя групировка не пое отговорност, а произходът на наблюдаваните обекти остана неизвестен.

Източници: segabg.com, news.sky.com, apnews.com


Великобритания
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