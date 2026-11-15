Кремъл: Разделенията пречат на Европа да взема решения

Разделенията между европейските държави им пречат да вземат навреме решения по украинския въпрос, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му липсата на единна позиция забавя действията на Европа.

„Това всичко забавя. Ще намерят ли те възможност и сили все пак да стигнат до някакъв общ знаменател и да действат бързо – ще видим. Засега не“, каза Песков, цитиран от РБК.

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Изявлението му идва на фона на подготовката на европейска делегация, която да участва в бъдещи разговори за уреждане на конфликта в Украйна. Председателят на Европейския съвет Антониу Кошта съобщи, че в нея ще влязат представители на институциите на Европейския съюз, както и на Великобритания, Германия, Франция, Италия и Полша.

Москва оставя отворена възможността за диалог

На 14 ноември Песков заяви, че Русия няма да поставя условия за състава на европейската преговорна група. Той каза, че Москва трябва да разговаря с европейските представители, за да разбере доколко тяхната позиция може да допринесе за уреждането на конфликта.

По-рано говорителят на Кремъл посочи, че Русия е готова да обсъжда украинското уреждане с Европа, ако има упълномощени представители и реална готовност за принос към мирния процес. Песков обаче заяви, че европейските преговарящи все още не са потърсили контакт с руската страна.

Москва същевременно определи като противоречиви европейските послания за мирно уреждане и подготовка за евентуално разполагане на военен контингент в Украйна. Според Кремъл именно оценката на реалните намерения на европейските държави ще бъде важна за евентуалното разширяване на преговорния формат.

Европа настоява да има собствен глас

Въпросът за участието на Европа се активира след тристранните консултации между Русия, Украйна и Съединените щати, проведени в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Европейските държави заявяват, че трябва да имат собствено участие в разговорите, а не само да бъдат информирани за резултатите от тях.

Предстоящият формат все още не е окончателно уточнен. Потвърдено е, че европейските институции и пет държави подготвят обща делегация, но няма обявени конкретни дата и място за следващия кръг на разговорите.