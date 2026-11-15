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Шестима пострадали при руска атака в Одеска област
  Тема: Украйна

Шестима пострадали при руска атака в Одеска област

15 Ноември, 2026 12:06 511 7

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  • електрозахранване

Петима от ранените са настанени в болница. Близо 41 000 домакинства са останали без ток след повреждане на енергиен обект

Шестима пострадали при руска атака в Одеска област - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шестима души са пострадали при руска атака в Одеска област през нощта, като петима от тях са хоспитализирани. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

По думите му са нанесени щети на енергийна и цивилна инфраструктура в региона. Ударен е обект на електроразпределителната компания „ДТЕК“, вследствие на което без електричество са останали близо 41 000 домакинства.

„Ударен бе обект на одеските електромрежи ДТЕК. Без ток са останали близо 41 000 домакинства. Енергетиците възстановяват електричеството“, съобщи Олег Кипер.

Разрушена е административна сграда, а повреди са нанесени по газова тръба, фасади на жилищни сгради и детско учебно заведение.

След ударите са избухнали пожари, които са били потушени. Съответните служби продължават работа по ликвидирането на последиците от атаката.


Украйна
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