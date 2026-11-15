Путин поиска немислимото от Лондон: Великобритания да остави Европа без ядрен щит

Русия настоява Великобритания и Франция да се откажат от използването на ядрените си сили за защита на други европейски държави. Искането е включено в документ от 10 ноември, изготвен от руски преговарящи като част от предложенията за прекратяване на войната в Украйна, съобщават The Telegraph и The Washington Post.

Документът предвижда още НАТО да върне военното си присъствие в Европа до равнищата от 1997 г. Това би засегнало държави, присъединили се към Алианса след тази дата, сред които Полша, Унгария, Чехия и балтийските страни. Москва иска също прекратяване на доставките на западни оръжия за Украйна, гаранции, че Киев няма да стане член на НАТО, както и забрана за разполагане на чужди войски и военни съоръжения на украинска територия.

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Условията надхвърлят войната в Украйна

Руските предложения отиват по-далеч от исканията, отправени от Москва през 2021 г. Тогава Кремъл настояваше основно за прекратяване на американското ядрено присъствие в Европа. Сега документът включва и британския и френския ядрен потенциал, който според руската позиция не трябва да бъде използван за защита на съюзници без собствено ядрено оръжие.

Великобритания разполага с ядрено възпиране, основано на балистични ракети „Трайдънт“, носени от атомни подводници. Британското правителство определя ядрените сили на страната като принос към сигурността на Обединеното кралство и съюзниците му. Франция също поддържа собствен ядрен арсенал.

Москва допуска Украйна да се присъедини към Европейския съюз, но само ако не участва в общата отбранителна политика на блока. Предложенията предвиждат Русия да запази контрола върху украинските територии, окупирани по време на войната.

Преговорите засягат бъдещата сигурност на Европа

Темата беше поставена по време на разговорите в Абу Даби на 10 и 11 ноември, а на 12 ноември американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха с Владимир Путин в Москва. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва ще обнови предложенията си от 2021 г. с „нови съображения“.

Путин е заявил пред американските представители, че присъствието на европейски войски в Украйна след евентуално прекратяване на огъня би било „абсолютно неприемливо“. По думите му Русия би разглеждала подобно разполагане като заплаха за сигурността и като легитимна цел, а войната би започнала отново.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва използва преговорите, за да постави отново въпроса за границите и военното равновесие на континента. „Желанието на Путин да променя границите в Европа е факт“, заяви Зеленски.

Европейските държави се договориха в бъдещите преговори да участват представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, заедно с представители на европейските институции. Засега няма потвърждение, че руските условия са приети от САЩ, Украйна или европейските правителства.

Източници: telegraph.co.uk, washingtonpost.com, apnews.com