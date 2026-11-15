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Украински дронове атакуваха рафинерия в Ярославъл
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха рафинерия в Ярославъл

15 Ноември, 2026 13:06 588 10

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При удара е избухнал пожар, а броят на ранените служители на предприятието е достигнал трима. Русия съобщи, че над областта са свалени 124 дрона

Украински дронове атакуваха рафинерия в Ярославъл - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украински дронове атакуваха нефтопреработвателния завод „Славнефть-ЯНОС“ в руския град Ярославъл. При удара е избухнал пожар, а инфраструктурата на предприятието е повредена. Това съобщи губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев.

„Има повреди по инфраструктурата на рафинерията. Специалните служби работят по ликвидирането на пожара“, заяви Евраев.

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Първоначално беше съобщено за двама ранени служители с осколъчни наранявания. По-късно броят на пострадалите достигна трима. Един от тях е останал в болница в стабилно състояние, а на двама е назначено амбулаторно лечение.

По данни на регионалните власти обломки от свалени безпилотни апарати са счупили прозорци на няколко жилищни и частни сгради. Повредени са били и няколко автомобила.

Евраев съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба са свалили 124 дрона над Ярославска област. Твърдението се отнася до руските данни за въздушната атака и не е потвърдено независимо.

Рафинерията „Славнефть-ЯНОС“ се намира на около 250 километра североизточно от Москва и има капацитет за преработка на приблизително 15 милиона тона суров петрол годишно. Предприятието произвежда горива и други петролни продукти.

Украйна системно атакува руски обекти от нефтената инфраструктура, като посочва, че те подпомагат руските военни действия. Москва определя тези удари като атаки срещу руска територия. Украинските власти не са поели официално отговорност за конкретната атака в Ярославъл.

Не е съобщено кога рафинерията ще възстанови напълно работата си, нито какъв е окончателният размер на щетите по производствените съоръжения.


Русия
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