„Това е рецепта за нова война“: Макрон с остро предупреждение заради Путин

Президентът на Франция Еманюел Макрон предупреди, че принуждаването на Украйна да приеме несправедлив мир може да създаде условия за нова война и да отслаби сигурността на цяла Европа. В публикация в платформата „Екс“ той заяви, че Владимир Путин не е заинтересован от преговори и че Русия се опитва да пречупи Украйна чрез удари по цивилното население и енергийната инфраструктура.

По думите на френския президент последните контакти с представители на САЩ са потвърдили нежеланието на руския лидер да води преговори. Макрон твърди още, че руската армия не постига успехи на фронта, отстъпва и понася значителни загуби.

Макрон: Това е рецепта за следващата война

Според Макрон Русия се стреми да изтощи Украйна с масирани атаки срещу цивилното население и енергийната инфраструктура, за да остави страната без електричество през зимата. Той призова партньорите на Киев да не допускат този сценарий и да продължат финансовата подкрепа, както и помощта за защитата на хората, електроцентралите и електропреносната мрежа.

„Тези, които искат да ограничат ресурсите на Украйна, в крайна сметка искат да я принудят да приеме несправедлив мир, да я оставят в състояние на постоянна уязвимост, а оттам да направят уязвима и Европа. Това е духът на поражението. Това е рецепта за следващата война. Това не може да бъде позицията на Франция“, написа Макрон.

Френският президент настоя Европа да работи заедно с Украйна за справедлив и траен мир. Той подчерта, че европейските държави трябва да поемат пълна отговорност за този процес, тъй като от резултата му зависи сигурността на целия континент. Подобна позиция беше заявена и в рамките на европейските обсъждания за бъдещата сигурност на Европа.

Украйна има място в НАТО, заяви френският президент

Макрон отдели внимание и на ролята на Украйна в бъдещата европейска система за сигурност. Той определи украинската армия като най-силната конвенционална армия в Европа и заяви, че страната трябва да има ключово място в отношенията с НАТО.

„Украйна, която има най-силната конвенционална армия в Европа, ще играе ключова роля заедно с НАТО – организацията, в която тя напълно заслужава да има място“, посочи Макрон.

Френският президент представи продължаването на подкрепата за Украйна не само като помощ за страна, нападната от Русия, а и като въпрос на сигурност за Франция и останалите европейски държави. Той предупреди, че мир, постигнат чрез натиск върху Киев и отстъпки пред Кремъл, няма да премахне заплахата, а може да я отложи и да създаде предпоставки за нов конфликт.

Източници: obozrevatel.com, pravda.com.ua