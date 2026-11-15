Зеленски с тревожно признание: Ограниченията на Starshield помагат на Русия да атакува Украйна

Русия е нанесла удари по обекти на енергийната и железопътната инфраструктура в осем украински области през нощта, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
По думите му атаките са били насочени и срещу електрически подстанции. Зеленски посочи, че руските сили са използвали безпилотни апарати „Шахед“.
Зеленски свърза ударите с ограниченията на „Старшийлд“
Украинският президент заяви, че част от ударите са станали възможни заради ограниченията в използването на услугата „Старшийлд“ на американската компания „Спейс Екс“.„Руснаците атакуваха подстанции с „Шахеди““, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.
Той допълни, че „много от тези удари“ са били нанесени заради продължаващите ограничения на оперативната скорост на терминалите „Старшийлд“ по фронтовата линия и във временно окупираните от Русия украински територии.
Изявлението на Зеленски представя ограниченията като фактор, който е затруднил украинските операции за противодействие на руските безпилотни апарати. В предоставената информация не се посочват данни за жертви, ранени или конкретни щети по атакуваните обекти.
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