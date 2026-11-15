Китай постави условие пред Путин: без разговори за войната в Украйна на срещата с Тръмп

Пекин се е противопоставил на опитите на Москва войната в Украйна да бъде включена в дневния ред на възможна среща между китайския президент Си Цзинпин, президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Разговорите се очаква да се проведат в китайския град Шънджън по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември.

Reuters съобщава за позицията на Пекин, позовавайки се на европейски дипломат и втори източник, запознати с подготовката на срещата. Двамата са говорили при условие за анонимност. По думите им Москва е искала да постави войната в Украйна на масата, но Китай не е подкрепил предложението.

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Американски служител е заявил на 14 ноември, че Тръмп вероятно няма да повдига темата. Според него тристранните разговори не са подходящият формат за обсъждане на войната. Дневният ред и форматът на възможната среща обаче все още не са окончателно договорени.

Различни цели пред тримата лидери

Според Reuters Владимир Путин вижда срещата като възможност за прекратяване на войната при условия, изгодни за Москва. Доналд Тръмп от своя страна очаква разговорите да доведат до напредък по контрола над ядрените оръжия.

За Си Цзинпин форматът носи отделни рискове. Китай разполага с около 500 ядрени бойни глави, докато арсеналите на САЩ и Русия надхвърлят 5000 бойни глави за всяка от двете държави. Поради това Пекин не е заинтересован да обсъжда ядрения контрол в рамка, в която би бил поставен редом до двете най-големи ядрени сили.

Опасения от ново разделяне на сферите на влияние

В Украйна съществуват опасения, че големите държави могат да вземат решения за сфери на влияние без участието на страните, чиито интереси са пряко засегнати. Тези страхове се сравняват с Ялтенската конференция от 1945 г., на която лидерите на САЩ, Великобритания и СССР определят основни параметри на следвоенното устройство на света.

„Наистина не искаме това да се превърне в „Ялта-2, 3, 4“ с преразпределение на сферите на влияние“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Евентуалната среща вече се разглежда и като възможност за Кремъл да демонстрира пред руската публика, че Москва продължава да бъде значим участник в международната политика. Паралелно с това остава неясно дали разговорите ще се състоят и какви теми окончателно ще бъдат включени в тях.

Източници: reuters.com