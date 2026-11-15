FT: Путин получи стратегическо предимство благодарение на пратениците на Тръмп

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Виткоф и Джаред Къшнър – са помогнали на Русия да засили позициите си в преговорите за Украйна, като са поставили въпроса за бъдещата архитектура на европейската сигурност преди постигането на примирие. Това е оценката на Financial Times в анализ на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Изданието отбелязва, че подобна последователност съвпада с дългогодишните искания на Москва. Русия настоява да бъдат отстранени т.нар. „първопричини“ за войната, сред които поставя и действащата система за европейска сигурност – мрежа от международни организации, договори и правила, които Кремъл представя като заплаха за руския суверенитет.

Европа настоява първо за примирие

Европейските лидери поддържат различен ред на действията. Според тях първо трябва да бъде договорено прекратяване на огъня в Украйна, а едва след това да започне разговор за бъдещите гаранции и договорености в областта на сигурността.

Financial Times посочва, че обсъждането на тези въпроси преди примирие може да означава приемане на руския подход към преговорите. Представителите на Тръмп обаче заявяват, че споразумение за Украйна не може да бъде постигнато без участието на Европа. Те очакват европейски държави да се включат в следващия кръг от разговори, докато Москва продължава да се противопоставя на тяхното участие.

Риск за подкрепата към Украйна

„Те помогнаха на Путин, а това само ще го направи по-смел“, заявява Джон Лоу от аналитичния център Nest Centre, цитиран от Financial Times.

Според анализа започването на разговори за преструктуриране на европейската сигурност преди постигането на примирие може да даде на Кремъл допълнителни възможности за натиск върху европейските държави. Сред посочените рискове са опити за ограничаване на дългосрочната финансова и военна подкрепа за Украйна, както и съпротива срещу евентуално разполагане на европейски военнослужещи на украинска територия.

Подобен процес може да задълбочи различията между Европа и Съединените щати. Това се случва на фона на подготовката на Вашингтон да намали приноса си към европейската отбрана и на въпросите около готовността на Тръмп да следва принципа на колективната сигурност в НАТО.

В същото време Financial Times допуска, че европейските държави запазват пространство за самостоятелни решения. Според анализа е трудно да се очаква Русия да ги принуди да разрушат действащата система за сигурност. Остава открит въпросът дали Москва може допълнително да отслаби ангажимента на Тръмп към НАТО.

След разговорите между американските представители и Владимир Путин в Москва руската позиция за войната не е била променена. Москва продължава да настоява за собствените си условия за край на конфликта. По време на преговорите в Абу Даби Виткоф и Къшнър са подкрепили подход, при който всички въпроси, свързани с войната и бъдещето на Украйна, се обсъждат едновременно, без предварително определена последователност.

Източници: obozrevatel.com