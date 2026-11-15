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Бивш посланик на САЩ алармира: Среща между Тръмп, Путин и Си крие сериозна опасност
  Тема: Украйна

Бивш посланик на САЩ алармира: Среща между Тръмп, Путин и Си крие сериозна опасност

15 Ноември, 2026 15:16 650 5

  • майкъл макфол-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • украйна

Бившият посланик на САЩ в Русия настоява Володимир Зеленски или европейски лидер да участва в разговорите

Бивш посланик на САЩ алармира: Среща между Тръмп, Путин и Си крие сериозна опасност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият посланик на САЩ в Русия Майкъл Макфол определи като тревожна възможната среща между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин без участие на Украйна.

Пред украинската телевизия „Еспресо“ Макфол заяви, че на разговорите трябва да бъде поканен президентът Володимир Зеленски или поне представител на Европа.

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„Не искам интересите на Украйна да бъдат представлявани от Путин, Си Дзинпин и Тръмп“, каза той.

Според дипломата форматът създава риск решения, засягащи Украйна и сигурността в Европа, да бъдат обсъждани без участието на държавата, която е пряко засегната от руската агресия. Макфол изрази надежда, че на срещата ще бъде поставен и въпросът за защитата на украинското цивилно население.

Критики към позицията на Китай

Макфол насочи най-острите си критики към Си Дзинпин. По думите му Китай заявява подкрепа за международния ред, но при гласуванията на резолюции за войната в Украйна обикновено се въздържа, вместо да подкрепи осъждането на Русия.

Бившият посланик посочи, че Пекин има значителни икономически лостове върху Москва, но не ги използва, за да ограничи ударите срещу украински цивилни и разрушаването на гражданска инфраструктура. Според него намаляването на жертвите сред мирното население би могло да бъде първа стъпка към трайно прекратяване на огъня.

Макфол обаче се съмнява, че Тръмп или Си ще окажат достатъчен натиск върху Путин, за да спре военните действия срещу цивилни обекти. Той заяви още, че Кремъл се стреми да сплаши украинското общество и да го накара да притисне Зеленски да приеме капитулация.

Срещата в Шънджън е насрочена за 19 ноември

Тристранната среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин е планирана за 19 ноември в китайския град Шънджън, в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Белият дом потвърди формата, а Кремъл също съобщи, че разговорите се подготвят.

Според информация на „Ню Йорк пост“, цитирана от OBOZ.UA, сред основните теми ще бъде контролът над ядрените оръжия. Възможно е да бъдат обсъдени още войната в Иран, ситуацията около Северна Корея и руската агресия срещу Украйна.

Предстоящият разговор вече предизвика сравнения с Ялтенската конференция от 1945 г., когато Великобритания, САЩ и Съветският съюз обсъждат следвоенното устройство на Европа без участието на редица държави, чиято съдба е била засегната от решенията. Макфол предупреди, че подобен подход би създал опасност от връщане към международен ред, при който силните държави могат да променят граници и да анексират чужди територии.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com, washingtonpost.com


Китай
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