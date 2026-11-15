Мащабна украинска атака срещу руския военнопромишлен комплекс: ударени са три предприятия

Украинските Сили за отбрана съобщиха за удари по три предприятия в Русия в нощта срещу 15 ноември. Два от обектите са в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 километра от украинската граница, а третият се намира в Трубчевск, Брянска област.

Информацията беше обявена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според съобщението са засегнати предприятия, свързани с руската военно-промишлена и енергийна инфраструктура.

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Пожари в промишлената зона на Нижнекамск

В Нижнекамск е поразен „Нижнекамскнефтехим“ – един от големите нефтохимически комплекси в Европа и ключова производствена площадка на холдинга „Сибур“. На територията на предприятието са се чули взривове, след които е избухнал пожар.

Заводът произвежда синтетични каучуци, синтетичен полиизопрен, бутилови каучуци и пластмаси. Тези материали имат гражданско и военно приложение – използват се за производството на гуми, уплътнители, маркучи и други изделия за камиони, бронирана техника и самолети. Отделни видове синтетичен каучук се използват и като свързващ компонент в твърдо ракетно гориво, включително за балистичните ракети „Искандер“.

В същата промишлена зона е поразена и единствената инсталация за първична преработка ЕЛОУ-АВТ-7 в рафинерията „ТАИФ-НК“. Комплексът работи с тежък високосернист нефт и газов кондензат, а произвежданите горива и нефтохимическа суровина се използват и за нуждите на руската армия. На територията му също е регистриран пожар.

Украинският Генерален щаб посочи, че мащабът на щетите по двата обекта в Нижнекамск се уточнява. Компанията Fire Point заяви, че „Нижнекамскнефтехим“ е бил атакуван с безпилотни апарати FP-1.

Предприятие за хеликоптери в Брянска област

Третият засегнат обект е акционерното дружество „Монолит“ в Трубчевск, Брянска област. Според украинската страна предприятието е специализирано в производството на летателни апарати, включително хеликоптери, както и на резервни части и компоненти. Заводът извършва и металообработка.

Украинските Сили за отбрана заявиха, че ударите са насочени към ограничаване на способността на Русия да осигурява армията си с необходимите ресурси.

„Силите за отбрана на Украйна, реализирайки правото на самоотбрана, гарантирано от член 51 на Устава на ООН, продължават системно да предприемат мерки, насочени към подкопаване на военно-икономическия потенциал на противника и принуждаване на Руската федерация да прекрати въоръжената агресия срещу Украйна“, се казва в съобщението.

Към момента няма публично обявени окончателни данни за размера на щетите по трите предприятия. Не е съобщено и кога засегнатите мощности ще възобновят нормалната си работа.

Източници: unian.net, pravda.com.ua