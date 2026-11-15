Какво ще стане с войната в Украйна, ако Путин умре? Украински командир разкри сценария

Евентуалната смърт на Владимир Путин няма автоматично да сложи край на войната срещу Украйна и няма да премахне заплахата за Европа. Това заявява Юрий Федоренко, командир на 429-а отделна бригада безпилотни системи „Ахилес“, коментирайки сценарий на американската аналитична компания RAND Corporation.

Разгледаната хипотеза предполага, че Путин умира от естествени причини през януари 2027 г. След това властта в Русия с най-голяма вероятност преминава към високопоставен представител на службите за сигурност. Войната срещу Украйна е замразена през април 2027 г., което дава на новото ръководство време да се справи с вътрешни проблеми и да укрепи позициите си. Тази пауза продължава приблизително до януари 2028 г.

Сценарият предвижда нова руска атака срещу Европа

Според модела след временното прекратяване на активните бойни действия Русия подновява агресивната си политика. През май 2030 г. Москва започва операция срещу Естония и въвежда войски в Нарва.

В разглежданата хипотеза НАТО задейства член 5 от Северноатлантическия договор и изпраща сили за защита на Естония. Пълномащабните бойни действия между Русия и Алианса започват през юни 2030 г. След превземането на Нарва новият руски лидер предлага примирие, а до януари 2031 г. конфликтът фактически е поставен на пауза.

RAND представя това като сценарий за планиране, а не като конкретна прогноза за бъдещето. Основният извод, който Федоренко извежда, е, че смяната на руския лидер сама по себе си няма да премахне дългосрочната заплаха за Украйна и европейската сигурност.

„Източната заплаха ще изчезне едва когато последната колониална недоимперия престане да съществува“, заявява Федоренко.

По думите му сигурността на демократичния свят зависи от обединяване на военните и икономическите усилия на държавите, които се противопоставят на руската агресия.

Източници: unian.net, tsn.ua