Европа и Украйна разработват евтина алтернатива на Patriot: новата система се казва Freyja

Украйна е завършила разработката на ракетата-прехващач и пусковата установка за европейската противоракетна система FREYJA. Дания е приключила работата по първия компонент, изработен от международен партньор – радар за системата. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след разговор с журналисти на 13 ноември.

„Получихме информация за датския радар. Това е първият готов компонент от нашите партньори. А като цяло нашата ракета е готова. Това е най-важното“, заяви Зеленски. Той уточни, че Украйна произвежда ракетата и пусковата установка, докато останалите елементи зависят от участващите европейски държави и компании.

Системата още не е готова за бойно използване

FREYJA все още не е въведена в експлоатация. Предстои интегрирането на радарите, средствата за откриване и проследяване, системите за насочване и командния модул, които се разработват от европейските партньори. Първите изпитания се очаква да започнат през зимата, но конкретна дата не е обявена.

Програмата е предназначена за противодействие на балистични ракети – заплаха, срещу която Украйна в момента разчита основно на американските комплекси Patriot. Според Defense News украинската компания Fire Point разработва прехващача FP-7.X, а европейски партньори работят по радарите, търсещата глава и командно-информационните системи. Предвижда се FREYJA да се свързва с по-широката мрежа за противовъздушна отбрана чрез стандарта Link 16.

11 държави участват в програмата

Към FREYJA са се присъединили 11 държави – Украйна, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Полша. Координационен офис ще бъде открит в Копенхаген с участието на Норвегия.

Програмата беше официално представена през юли в Париж като опит Европа да изгради собствен капацитет за противоракетна отбрана и да намали зависимостта си от американските прехващачи Patriot. „Европа трябва да стане независима в тази област и да има собствена ракетна система FREYJA“, каза Зеленски пред датския парламент.

По-ниска цена и по-голямо производство

Fire Point цели един прехващач FREYJA да струва под 1,2 милиона долара при серийно производство и планира годишен капацитет от най-малко 2000 ракети. За сравнение, един прехващач PAC-3 за Patriot струва приблизително 3,8 милиона долара, посочва Defense News.

По-ниската цена е заявена цел на производителя, а не окончателно потвърдена цена на готовата система. Освен ракетата и пусковата установка обаче FREYJA ще включва радари, командни средства и други компоненти, чиято разработка и интегриране още продължават. Затова пълната стойност на една бойна система не е обявена.

Източници: united24media.com, defensenews.com, investing.com