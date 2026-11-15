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Три кораба бяха ударени с дронове в териториалните води на Румъния
  Тема: Украйна

Три кораба бяха ударени с дронове в териториалните води на Румъния

15 Ноември, 2026 15:24 500 9

  • дронове-
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  • търговски кораби

При ударите са избухнали пожари, които екипажите са овладели. Румъния ограничи корабоплаването в района заради опасност от плаващи обекти

Три кораба бяха ударени с дронове в териториалните води на Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три търговски кораба са поразени от безпилотни летателни апарати край Сулина, в териториалните води на Румъния. При ударите на борда на плавателните съдове са избухнали пожари, но екипажите са успели да ги овладеят. Няма данни за пострадали.

Румънските власти първоначално съобщиха за два засегнати кораба, а впоследствие потвърдиха и трети случай. Поразени са танкерът-химикаловоз EVIAPETROL V, бълкерът MARSOL и продуктовозът ALI NAJAFOV.

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Пожари на три плавателни съда

EVIAPETROL V плава под гръцки флаг и се управлява от гръцка компания. След удара на борда му е избухнал пожар, който екипажът е потушил. Танкерът впоследствие е поел към Пирея.

MARSOL е регистриран под флага на Сейнт Китс и Невис. И на този кораб е имало пожар, овладян от моряците. Плавателният съд се е насочил на юг, но все още се намира край румънския бряг.

Третият кораб, ALI NAJAFOV, също плава под флага на Сейнт Китс и Невис. Екипажът е овладял пожара след попадението, а плавателният съд е напуснал котвената стоянка още в събота вечерта. Кадри от гасенето бяха разпространени от Maritime.bg.

Зона край Сулина е обявена за опасна

След засичане на въздушна цел източно от Змийския остров два румънски изтребителя F-16 са излетели от 86-а въздушна база. В 20:51 часа жителите на източната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез системата RO-Alert.

Румънските власти обявиха района край Сулина за опасен за корабоплаване заради „плаващи обекти, които идват от север“. Ограничената зона започва южно от входа на Сулинския канал, простира се на около 14,5 морски мили на юг и е широка до приблизително 8,5 мили. Мярката остава в сила до второ нареждане.

„Категорично осъждаме последните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море край устията на Дунав. Тези атаки трябва да спрат, тъй като застрашават корабоплаването и търговския трафик“, заяви румънското Министерство на външните работи.

Четири атакувани кораба за два дни

Заедно с бълкера LARISSA 1, поразен на 13 ноември, атакуваните търговски кораби в района от петък насам стават четири. LARISSA 1 се намира в изключителната икономическа зона на България и е възможно да бъде ремонтиран в български корабостроителен завод.

За ALI NAJAFOV това е втори подобен инцидент в района. През 2023 г. корабът се е ударил в дрейфуваща морска мина край устието на Дунав, след което е бил ремонтиран във Варна. Междувременно край румънския бряг дрейфува MARIAM M – плавателен съд без екипаж и товар, който според Maritime.bg за по-малко от 10 часа се е приближил с над 20 морски мили към нос Шабла.


Румъния
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