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Близо 5000 военни се подготвят за възможна мисия в Украйна: ученията са в Полша
  Тема: Украйна

Близо 5000 военни се подготвят за възможна мисия в Украйна: ученията са в Полша

15 Ноември, 2026 16:12 1 426 58

  • полша-
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  • военни учения-
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  • доналд туск

Учението „Коалиция 26.2“ е първата практическа проверка на многонационалните сили, подготвяни за подкрепа на Украйна след края на войната

Близо 5000 военни се подготвят за възможна мисия в Украйна: ученията са в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 4800 военнослужещи участват във военното учение „Коалиция 26.2“, което се провежда в Полша и проверява готовността на многонационални сили за евентуална мисия в Украйна. Маневрите започнаха на 9 ноември и ще продължат до 22 ноември.

В учението участват около 2800 военнослужещи от 11 държави партньори, сред които Франция, Великобритания, Германия, Швеция и Турция. В операцията са включени и почти 2000 полски военни, които осигуряват логистичната подкрепа.

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По информация на УНИАН, която се позовава на „Газета Виборча“, това е първата практическа проверка на силите, подготвяни за възможна мироопазваща или стабилизационна мисия в Украйна. Полското министерство на отбраната определя учението като първа проверка на готовността на многонационалните сили за подкрепа на Украйна след края на войната.

Проверяват придвижването и снабдяването

Военните отработват приемането на съюзнически подразделения, преместването им по суша, въздух и море, взаимодействието между различните контингенти и поддържането на техниката. В програмата са включени още защита на подразделенията, снабдяване, оперативен ремонт на повредена техника и военни полети.

Предвижда се и планиране на операции по морско разминиране, които биха били необходими при възстановяване на корабоплаването и достъпа до украинските пристанища.

„Тези учения са преди всичко възможност на практика да се провери логистиката и ефективността на придвижването на войските“, заявява бригаден генерал Артур Демчак от Инспекцията за подкрепа на въоръжените сили.

Коалицията на желаещите е създадена през 2025 г. под френско-британско председателство. Според заложените принципи многонационалните сили могат да бъдат изпратени в Украйна само след прекратяване на бойните действия и по официално искане на правителството в Киев. Инициативата е извън структурите на НАТО, което означава, че евентуални инциденти при бъдеща мисия няма автоматично да задействат член 5 от Северноатлантическия договор.

Полша не предвижда изпращане на свои войски

Полският премиер Доналд Туск заявява, че Варшава няма да изпраща свои военнослужещи в Украйна, тъй като това не е предвидено в нито един от разглежданите сценарии. Вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш също посочва, че Полша има други задачи в рамките на инициативата.

Полската роля е свързана основно с приемането, снабдяването и придвижването на силите през нейна територия. В официалната информация на полското министерство на отбраната се посочва, че страната е домакин на учението и водеща държава в логистиката, но не планира да изпраща свои войници на украинска територия.

Москва отхвърля идеята за западни контингенти

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определя евентуалното изпращане на западни военни контингенти в Украйна като неприемливо за Москва. По думите ѝ подобно присъствие би представлявало военно вмешателство и би създало заплаха за сигурността на Русия.

Захарова предупреждава още, че чуждестранните подразделения в Украйна биха били разглеждани от руската армия като законни военни цели. Учението в Полша продължава до 22 ноември, а изпращането на многонационални сили в Украйна остава обвързано с бъдещо прекратяване на бойните действия и официално искане от Киев.

Източници: wyborcza.pl


Полша
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