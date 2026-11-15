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Нова заплаха за Украйна: Русия разработи система „Рассвет“, която може да промени войната
  Тема: Украйна

Нова заплаха за Украйна: Русия разработи система „Рассвет“, която може да промени войната

15 Ноември, 2026 17:05 3 274 62

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Авиационният експерт Валерий Романенко предупреждава, че руската спътникова система може да подпомага управлението на дронове, ракети и подразделения на фронта. Засега проектът среща сериозни проблеми с извеждането на спътниците на планираната орбита

Нова заплаха за Украйна: Русия разработи система „Рассвет“, която може да промени войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската спътникова система за комуникация „Рассвет“ може да се използва за обмен на тактическа информация, управление на подразделенията по фронта и насочване на дронове в реално време. Това заяви авиационният експерт Валерий Романенко, цитиран от УНИАН.

По думите му системата създава риск не само за военните формирования, но и за транспортите, особено при превоз на военна техника. Причината е възможността целта на дрон да бъде променяна по време на полета.

„Това не е летална система, но снабдява с информация множество летални средства за поражение“, заяви Романенко.

Експертът твърди, че чрез „Рассвет“ руската армия би могла да управлява в реално време крилати ракети и евтини дронове. Той свързва развитието на проекта и с проблемите на Русия след прекъсването на достъпа до „Старлинк“, който според него е бил сериозно ограничение за руските сили.

Два запуска и проблеми с орбитата

Досега Русия е извършила два запуска на групи от по 16 спътника. Романенко посочи, че при два от апаратите не е сработила силовата установка. Те са се спуснали към по-плътните слоеве на атмосферата и са изгорели.

Останалите спътници е трябвало да достигнат работна орбита на височина 800 километра, но са останали на около 508 километра. Според експерта това показва, че програмата среща технически затруднения.

В настоящия си вид „Рассвет“ може да осигурява покритие на отделни райони от Украйна за около един час. Постоянна връзка с ударните средства все още не е изградена.

Планове за стотици спътници

Русия планира да разположи 250 спътника, с които да осигури пълно покритие над Украйна. По думите на Романенко до 2031 г. се предвижда групировката да достигне близо 1000 апарата.

Експертът заяви още, че украински удари по предприятие, произвеждащо ракети носители за спътниците, са довели до забавяне на новите изстрелвания. Според него Русия вече е трябвало да е извършила повече от два запуска.

Паралелно с това Москва разработва „Рассвет-4“ като модернизирана версия на „Рассвет-3“. Проектът предвижда 374 спътника на височина 800 километра, разпределени в 17 орбитални плоскости с по 22 апарата във всяка.

Източници: unian.net


Украйна
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