Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Франция »
Макрон срещу Льо Пен: позицията ѝ за Украйна може да изолира Франция
  Тема: Избори

Макрон срещу Льо Пен: позицията ѝ за Украйна може да изолира Франция

15 Ноември, 2026 18:04 871 26

  • марин льо пен-
  • еманюел макрон-
  • украйна-
  • франция-
  • европа

Представители на френския президент разкритикуваха обещанието ѝ да прекрати финансовата помощ за Украйна шест месеца след евентуална победа

Макрон срещу Льо Пен: позицията ѝ за Украйна може да изолира Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марин льо Пен ще изолира Франция от Европа, ако бъде избрана за президент и прекрати подкрепата за Украйна, предупредиха представители от вътрешното обкръжение на Еманюел Макрон. Те заявиха, че позицията на лидерката на „Национален сбор“ „работи срещу“ интересите на страната.

Предупреждението дойде, след като Льо Пен обяви, че при изборна победа ще продължи финансовата помощ за Киев още шест месеца, а след това ще я прекрати. Тя е водещ кандидат на предстоящите президентски избори във Франция.

„Ако Марин льо Пен иска да спре подкрепата за Украйна, предполагайки, че ще бъде избрана, тя ще ни изолира в Европа“, заявиха близки до Макрон.

По думите им Франция би се отказала от възможността да влияе върху решенията за войната, ако прекрати помощта си. „Оставяте на Германия, САЩ и европейските институции да решат вместо вас“, посочиха представителите на президента.

Макрон предупреди за „несправедлив мир“

Самият Еманюел Макрон не назова Льо Пен по име, но предупреди, че онези, които искат да ограничат средствата за Украйна, я тласкат към „несправедлив мир“. Според френския президент подобен изход би създал „дългосрочна уязвимост“ за цяла Европа.

Вътрешното обкръжение на Макрон отправи критики и към Жан-Люк Меланшон от „Непокорна Франция“. Неговите позиции за войната също са определяни от опоненти като твърде благоприятни за Русия. Представителите на президента обобщиха критиките си към политиците, които, по думите им, „прекарват времето си в бълване на злоба срещу европейците и осъждане на украинците“.

„Тези хора не са патриоти“, заявиха те и добавиха, че партньорите на Париж очакват повече от Франция като една от водещите държави в Европа.

Критики и към политиката на САЩ

Близките до Макрон разкритикуваха и Вашингтон. Те обвиниха САЩ, че са ограничили разузнавателното сътрудничество с Украйна и са спрели да предоставят средства за противодействие на руските ракети.

„Американците, които твърдят, че са посредници, днес увеличават шансовете на по-силната страна – Москва, и минимизират шансовете на по-слабата страна – Киев“, заявиха представителите на френския президент. Според тях натискът върху Украйна да приеме неприемливи условия увеличава риска от споразумение, което не гарантира трайна сигурност.

В критиките към Льо Пен беше припомнено и нейното посещение в Кремъл, както и финансирането на предизборната ѝ кампания чрез руски банки. Близки до Макрон сравниха това с „двусмисленото поведение“ на американския президент Доналд Тръмп към Русия.

Източници: lefigaro.fr, btvnovinite.bg


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания