Макрон срещу Льо Пен: позицията ѝ за Украйна може да изолира Франция

Марин льо Пен ще изолира Франция от Европа, ако бъде избрана за президент и прекрати подкрепата за Украйна, предупредиха представители от вътрешното обкръжение на Еманюел Макрон. Те заявиха, че позицията на лидерката на „Национален сбор“ „работи срещу“ интересите на страната.

Предупреждението дойде, след като Льо Пен обяви, че при изборна победа ще продължи финансовата помощ за Киев още шест месеца, а след това ще я прекрати. Тя е водещ кандидат на предстоящите президентски избори във Франция.

„Ако Марин льо Пен иска да спре подкрепата за Украйна, предполагайки, че ще бъде избрана, тя ще ни изолира в Европа“, заявиха близки до Макрон.

По думите им Франция би се отказала от възможността да влияе върху решенията за войната, ако прекрати помощта си. „Оставяте на Германия, САЩ и европейските институции да решат вместо вас“, посочиха представителите на президента.

Макрон предупреди за „несправедлив мир“

Самият Еманюел Макрон не назова Льо Пен по име, но предупреди, че онези, които искат да ограничат средствата за Украйна, я тласкат към „несправедлив мир“. Според френския президент подобен изход би създал „дългосрочна уязвимост“ за цяла Европа.

Вътрешното обкръжение на Макрон отправи критики и към Жан-Люк Меланшон от „Непокорна Франция“. Неговите позиции за войната също са определяни от опоненти като твърде благоприятни за Русия. Представителите на президента обобщиха критиките си към политиците, които, по думите им, „прекарват времето си в бълване на злоба срещу европейците и осъждане на украинците“.

„Тези хора не са патриоти“, заявиха те и добавиха, че партньорите на Париж очакват повече от Франция като една от водещите държави в Европа.

Критики и към политиката на САЩ

Близките до Макрон разкритикуваха и Вашингтон. Те обвиниха САЩ, че са ограничили разузнавателното сътрудничество с Украйна и са спрели да предоставят средства за противодействие на руските ракети.

„Американците, които твърдят, че са посредници, днес увеличават шансовете на по-силната страна – Москва, и минимизират шансовете на по-слабата страна – Киев“, заявиха представителите на френския президент. Според тях натискът върху Украйна да приеме неприемливи условия увеличава риска от споразумение, което не гарантира трайна сигурност.

В критиките към Льо Пен беше припомнено и нейното посещение в Кремъл, както и финансирането на предизборната ѝ кампания чрез руски банки. Близки до Макрон сравниха това с „двусмисленото поведение“ на американския президент Доналд Тръмп към Русия.

Източници: lefigaro.fr, btvnovinite.bg