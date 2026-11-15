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Мигрантска вълна заля Канарските острови: 2200 души пристигнаха за 48 часа
  Тема: Кризата с бежанците

Мигрантска вълна заля Канарските острови: 2200 души пристигнаха за 48 часа

15 Ноември, 2026 17:36 1 157 12

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Испанската служба за морско спасяване е помогнала на 1324 души на 14 лодки, повечето от които са достигнали остров Йеро

Мигрантска вълна заля Канарските острови: 2200 души пристигнаха за 48 часа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 2200 мигранти са пристигнали с лодки на испанските Канарски острови за два дни. Испанската служба за морско спасяване е оказала помощ на 1324 души на борда на 14 плавателни съда, като повечето от тях са достигнали остров Йеро.

Броят на спасените за едно денонощие е близо до рекорда по маршрута. На 7 ноември 2020 г. са били спасени 1461 мигранти.

Над 13 000 пристигнали на Канарите от началото на годината

Канарските острови са един от основните входни пунктове за мигранти в Испания. Малко над 28 000 души са пристигнали по море в страната между януари и края на октомври, а повече от 13 000 от тях са достигнали архипелага, съобщи испанското Министерство на вътрешните работи.

Повечето мигранти са от Западна Африка и пътуват с малки и често негодни за плаване лодки. Най-често отпътуват от Мавритания.

Опасен маршрут през Атлантическия океан

Канарските острови се намират на приблизително 105 километра от най-близката точка на Африка. За да избегнат силите за сигурност, много мигранти предприемат по-дълги плавания, които могат да продължат дни или седмици.

Участъкът между Западна Африка и архипелага е сред най-опасните миграционни маршрути в света. Поредната вълна от пристигания поставя остров Йеро, един от най-малките Канарски острови, в центъра на спасителните операции.

Източници: apnews.com


Испания
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