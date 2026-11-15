Русия хвърля огромни сили за превземането на Константиновка: боевете вече са по улиците

Руските сили концентрират значителни ресурси в опит да превземат Костянтиновка в Донецка област, но украинските подразделения продължават да удържат града. В населеното място се водят улични боеве, а руското настъпление засега не е довело до заявения от Москва резултат.

„Костянтиновка има огромно стратегическо значение. Те хвърлят всички налични сили и средства, но не им се получава“, заявява пред „Суспилне Студия“ Сергей Хомински, пресофицер на 100-а отделна механизирана бригада. По думите му градът е ключов за по-нататъшната отбрана на Донецка област.

Улични боеве и усложнено прикритие

Хомински посочва, че сезонните промени също влияят върху действията на фронта. С падането на листата постепенно изчезва естественото прикритие, което затруднява маскирането и придвижването както на украинските военни, така и на руската пехота.

„Това са предизвикателства и за двете страни“, казва пресофицерът. Според него от значение е коя от тях ще успее по-добре да използва променените условия на терена.

Доставки с бронирана техника и дронове

Логистиката до украинските позиции край Костянтиновка е затруднена, но специални мисии продължават да доставят боеприпаси, храна, вода, медикаменти и топли дрехи. Товарите първоначално могат да бъдат превозени с бронирани автомобили, а след това да бъдат придвижени с наземни роботизирани комплекси или тежки дронове.

В отделни случаи малки безпилотни апарати доставят най-необходимото, включително лекарства. Украинските сили продължават и евакуацията на ранени от града.

По данни на 100-а механизирана бригада украинската артилерия е унищожила над 600 цели на руската армия през октомври.

След Костянтиновка са Дружковка и Краматорск

Костянтиновка се намира между направленията към Лиман и Покровск. При руско овладяване на града войските на Москва биха получили възможност да развият настъпление към Дружковка, а след това към Краматорск и Славянск. Поради това боевете за населеното място имат значение за цялата украинска отбранителна линия в Донецка област.

Източници: war.obozrevatel.com, suspilne.media