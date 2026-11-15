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Естония разкри предполагаем руски заговор срещу стратегическа отбранителна компания
  Тема: Украйна

Естония разкри предполагаем руски заговор срещу стратегическа отбранителна компания

15 Ноември, 2026 19:06 674 25

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Осем души, постоянно пребиваващи в Латвия, са задържани след опит за саботаж във Виимси. Талин свързва атаката с руското военно разузнаване

Естония разкри предполагаем руски заговор срещу стратегическа отбранителна компания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония е предотвратила опит за палеж на фабрика за дронове, организиран според властите от руското военно разузнаване ГРУ. Нападението е било насочено срещу отбранителната компания „Треод системс“ във Виимси, северно от Талин, през нощта на 14 ноември.

„Благодарение на засилените мерки за сигурност и бързата реакция на правоохранителните органи бяха предотвратени сериозни щети. Нападателите бяха задържани“, заяви премиерът Кристен Михал.

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Главният прокурор Астрид Аси съобщи, че са задържани осем души, постоянно пребиваващи в Латвия. По думите ѝ опитът е бил осуетен след намесата на екипите за сигурност на компанията. Подробности за самоличността на задържаните и за повдигнати обвинения не са посочени.

Талин говори за хибридна война

Михал определи случая като „само един епизод от по-широката хибридна война, която Русия води срещу Европа, с цел да намали подкрепата за Украйна и натиска върху Москва“.

„Няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви естонският премиер. Той добави, че страната се подготвя за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за населението и националната сигурност.

„Треод системс“ произвежда ударни и разузнавателни дронове за отбранителния сектор. Случаят е вторият подобен инцидент, свързан с естонска отбранителна компания, за кратък период.

През август обект на подизпълнителя „Милрем“ в Талин беше мишена на опит за палеж. Тогава също бяха арестувани латвийски граждани.

Източници: news.err.ee, euronews.com


Естония
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