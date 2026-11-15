Естония разкри предполагаем руски заговор срещу стратегическа отбранителна компания

Естония е предотвратила опит за палеж на фабрика за дронове, организиран според властите от руското военно разузнаване ГРУ. Нападението е било насочено срещу отбранителната компания „Треод системс“ във Виимси, северно от Талин, през нощта на 14 ноември.

„Благодарение на засилените мерки за сигурност и бързата реакция на правоохранителните органи бяха предотвратени сериозни щети. Нападателите бяха задържани“, заяви премиерът Кристен Михал.

Още новини от Украйна

Главният прокурор Астрид Аси съобщи, че са задържани осем души, постоянно пребиваващи в Латвия. По думите ѝ опитът е бил осуетен след намесата на екипите за сигурност на компанията. Подробности за самоличността на задържаните и за повдигнати обвинения не са посочени.

Талин говори за хибридна война

Михал определи случая като „само един епизод от по-широката хибридна война, която Русия води срещу Европа, с цел да намали подкрепата за Украйна и натиска върху Москва“.

„Няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви естонският премиер. Той добави, че страната се подготвя за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за населението и националната сигурност.

„Треод системс“ произвежда ударни и разузнавателни дронове за отбранителния сектор. Случаят е вторият подобен инцидент, свързан с естонска отбранителна компания, за кратък период.

През август обект на подизпълнителя „Милрем“ в Талин беше мишена на опит за палеж. Тогава също бяха арестувани латвийски граждани.

Източници: news.err.ee, euronews.com