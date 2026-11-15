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Естония предприе решителен ход срещу Москва: Затваря всички гранични пунктове
  Тема: Украйна

Естония предприе решителен ход срещу Москва: Затваря всички гранични пунктове

15 Ноември, 2026 19:46 1 050 34

  • естония-
  • русия-
  • гранични пунктове-
  • маргус цахкна-
  • саботаж

Мярката влиза в сила на 1 декември след обвиненията на Талин за опит за палеж на фабрика за дронове. Крайна дата за затварянето не е посочена

Естония предприе решителен ход срещу Москва: Затваря всички гранични пунктове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония ще затвори всички гранични пунктове с Русия от 1 декември. Решението беше обявено от министъра на външните работи Маргус Цахкна след обвиненията на Талин, че Москва стои зад опит за палеж на фабрика за дронове.

„Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония водят до последици“, написа Цахкна в социалната мрежа „Екс“, цитиран от Ройтерс.

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Министърът не е посочил колко дълго ще остане затворена границата и дали е определена крайна дата за мярката. По данни, цитирани от Ройтерс, Естония има три отворени гранични пункта с Русия, които ще бъдат засегнати от решението.

Решението идва след обвинения в саботаж

Естонските власти обвиниха Москва в опит за палеж на предприятие, произвеждащо дронове. Случаят е представен от Талин като враждебно действие, за което Русия трябва да понесе последствия.

До момента Москва не е коментирала нито обвиненията в саботаж, нито решението на Естония да затвори границата. Русия многократно е отричала подобни твърдения на европейски държави, отбелязва Ройтерс.

Ще бъдат засегнати всички действащи пунктове

Затварянето ще прекрати движението през трите действащи сухопътни гранични пункта между Естония и Русия. Не е съобщено дали ще има изключения за отделни категории пътници, транспорт или стоки.

Естония е член на Европейския съюз и НАТО и е сред най-силните поддръжници на Украйна. Решението за границата е поредна мярка на Талин на фона на влошените отношения с Москва и обвиненията в действия, насочени срещу сигурността на страната.


Естония
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