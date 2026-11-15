Пламъци и взрив на коледен базар в Белгия, петима пострадаха

Петима души пострадаха при пожар на коледния базар „Маредсу“ в Ане, Белгия. Двама от ранените са откарани в болница в критично състояние, съобщи кметът на града Пиер Рондиа.

Според Рондиа огънят е избухнал след взрив на газова бутилка. Пламъците са изпепелили две дървени постройки, а други две са били повредени.

Прокуратурата разследва причините

Прокуратурата е започнала разследване, за да установи причините за пожара. Към този момент версията за взрив на газова бутилка е посочена от кмета, докато разследването трябва да изясни обстоятелствата около инцидента.

Коледният базар се организира в бенедиктинското абатство „Маредсу“, южно от Брюксел. Той е сред популярните празнични събития в региона и включва над 60 щанда.

Базарът е отворил врати в петък и е планиран да продължи шест уикенда. След пожара посетителите са били отстранени от мястото.

„Заради пожара коледният базар ще остане затворен днес“, заявиха от бенедиктинското абатство.