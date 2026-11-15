SpaceX призна за проблем със Starshield в Украйна, но премълчава най-важното

SpaceX е обяснила на Украйна ограниченията в работата на военната сателитна система Starshield с технически проблем. Компанията обаче не е дала допълнително обяснение защо ограниченията продължават вече няколко дни.

Това е съобщил журналистът на американския телевизионен канал PBS Ник Шифрин в социалната мрежа X, позовавайки се на временно управляващия посолството на Украйна в САЩ Денис Сєник. По думите на Шифрин SpaceX е признала за техническата неизправност, но не е уточнила причината за продължителното действие на ограниченията.

Ограничението е 161 км/ч

Starshield е военният пакет на системата за сателитна комуникация Starlink. На 12 ноември украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че военните подразделения са регистрирали сериозни нарушения в работата ѝ по цялата фронтова линия и в окупираните територии.

Според Зеленски в продължение на няколко дни е действало системно ограничение на скоростта до 161 км/ч, или 100 мили в час. „Това не са случайни грешки, а системно ограничение на скоростта“, заяви президентът. Той посочи, че украинските военни са проверили ситуацията и са установили, че проблемът не е резултат от единични повреди.

Затруднено прехващане на дронове

Ограничението усложнява работата на украинските подразделения, които прехващат руски реактивни безпилотни апарати. Според Денис Сєник част от дроновете могат да бъдат свалени едва след като навлязат в контролираната от Украйна територия. Така прехващането им в близост до фронтовата линия става невъзможно или по-трудно.

Сєник е дал като пример подразделенията Bars, които използват Starshield за прехващане на руски реактивни „Шахед“-и. По думите му проблемът не е единичен, а ограниченията засягат множество подразделения и имат масов характер.

Зеленски заяви, че заради по-ниската скорост средствата за поразяване не винаги успяват да настигнат въздушните цели. Украинската страна продължава да изяснява обстоятелствата с американската страна, но към момента не е обявен срок за отстраняване на техническия проблем.

Източници: obozrevatel.com, war.obozrevatel.com