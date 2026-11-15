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Украйна удари руско военно летище в Астраханска област
  Тема: Украйна

Украйна удари руско военно летище в Астраханска област

15 Ноември, 2026 21:21 1 138 70

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По украински данни е поразен склад с комплекти за управляеми авиационни ракети. Русия потвърди атаката с дронове, но не съобщи за щети по базата

Украйна удари руско военно летище в Астраханска област - 1
Снимка: kyivindependent.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинските сили са нанесли удар по военното летище Ахтубинск в Астраханска област на Русия през нощта срещу 15 ноември, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. По негови данни след атаката е регистрирана мощна вторична детонация в склад с комплекти за управляеми авиационни ракети.

„След удара е регистрирана мощна вторична детонация в склад с комплекти за управляеми авиационни ракети“, заяви украинският Генерален щаб. Според същата информация е поразен и мобилен радиовисотомер PRV-13 – система, използвана за определяне на височината на полета и координатите на въздухоплавателни средства.

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На летището се намира 929-ият държавен летателно-изпитателен център на руското Министерство на отбраната. Там се изпитват нови и модернизирани самолети, както и авиационно въоръжение. Летището се използва и за базиране на изтребители-бомбардировачи Су-34, които Русия прилага при удари срещу украински градове и позиции.

Ахтубинск се намира на около 650 километра от териториите под украински контрол и на приблизително 30 километра западно от руската граница с Казахстан. Украинските власти не посочват броя на използваните дронове. Украински мониторингов канал съобщи за около 30 взрива в района на летището.

Руското Министерство на отбраната потвърди, че през нощта е имало атака с дронове срещу Астраханска област. Ведомството заяви, че са били неутрализирани дронове в няколко руски региона, но не съобщи конкретно за поражения по летището в Ахтубинск. Губернаторът на областта Игор Бабушкин заяви, че в северната част на региона са били унищожени 31 безпилотни летателни апарата. Няма официално обявени данни за жертви, ранени или материални щети на летището.

Летището е било атакувано и преди

Ахтубинск вече е бил обект на украински атаки. Украинският Генерален щаб съобщи през август 2026 г., че при удар е бил повреден руски Су-34 и е имало разлив на гориво. Украинското военно разузнаване също е заявявало за поражение по руски изтребител Су-57 на същото летище.

При последната операция украинските сили съобщиха и за удар по обект за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни дронове край селището Цимбулова в Орловска област. Според украинския Генерален щаб от този обект Русия използва безпилотни апарати срещу украински градове и енергийна инфраструктура.

Източници: kyivindependent.com, pravda.com.ua, kommersant.ru


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