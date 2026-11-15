Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран съобщи, че супертанкер е потънал в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Иран съобщи, че супертанкер е потънал в Ормузкия проток

15 Ноември, 2026 21:27 667 7

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петролен танкер-
  • революционна гвардия-
  • морски мини

Корабът е превозвал над 2 милиона барела суров петрол. Иранската Революционна гвардия твърди, че още един танкер е избухнал и е обхванат от пожар

Иран съобщи, че супертанкер е потънал в Ормузкия проток - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Супертанкер, превозващ над 2 милиона барела суров петрол, е потънал в южните води на Персийския залив, след като е ударил морска мина в Ормузкия проток. Това съобщи иранската Революционна гвардия, цитирана от АФП.

Според изявлението два петролни танкера са се движели по маршрут, който Техеран счита за неразрешен. Иранската страна твърди, че корабите са изключили навигационните и позиционните си системи, за да преминат незабелязано. След ударите са последвали мощни експлозии и пожари.

„Два петролни танкера, движещи се по неразрешен маршрут в южната част на Ормузкия проток, удариха морски мини, което доведе до мощни експлозии и пожар“, се казва в изявлението на Революционната гвардия.

Иранските власти посочват, че единият кораб е супертанкерът, който впоследствие е потънал. За втория танкер се съобщава, че е бил обхванат от пожар след експлозията. Имената на плавателните съдове, държавите им на регистрация и съдбата на екипажите не са обявени.

Революционната гвардия твърди още, че двата кораба са получили подкрепа от американските въоръжени сили. Това твърдение, както и информацията за ударите на морски мини, не са потвърдени независимо.

Отделен сигнал за нападение срещу танкер

Британският център за морски търговски операции съобщи, че е получил информация от индийски корабоплавателни власти за нападение срещу танкер в района на Персийския залив. Според UKMTO екипажът е в безопасност, но размерът на щетите и евентуалното въздействие върху околната среда остават неизвестни. Не е ясно дали този случай е свързан с описаните от Иран два танкера.

Техеран ограничава движението през Ормузкия проток и настоява търговските кораби да използват маршрути, одобрени от Иран. В изявленията си иранските военни определят преминаването по други трасета като нарушение.

Протокът е един от най-важните световни морски коридори за превоз на петрол и втечнен природен газ. Новината за потъналия супертанкер идва на фона на повишено напрежение около сигурността на корабоплаването в района, но към момента няма независимо потвърждение на пълния мащаб на инцидента.

Източници: arabnews.com, english.ahram.org.eg, aa.com.tr


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания