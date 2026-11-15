Иран съобщи, че супертанкер е потънал в Ормузкия проток

Супертанкер, превозващ над 2 милиона барела суров петрол, е потънал в южните води на Персийския залив, след като е ударил морска мина в Ормузкия проток. Това съобщи иранската Революционна гвардия, цитирана от АФП.

Според изявлението два петролни танкера са се движели по маршрут, който Техеран счита за неразрешен. Иранската страна твърди, че корабите са изключили навигационните и позиционните си системи, за да преминат незабелязано. След ударите са последвали мощни експлозии и пожари.

„Два петролни танкера, движещи се по неразрешен маршрут в южната част на Ормузкия проток, удариха морски мини, което доведе до мощни експлозии и пожар“, се казва в изявлението на Революционната гвардия.

Иранските власти посочват, че единият кораб е супертанкерът, който впоследствие е потънал. За втория танкер се съобщава, че е бил обхванат от пожар след експлозията. Имената на плавателните съдове, държавите им на регистрация и съдбата на екипажите не са обявени.

Революционната гвардия твърди още, че двата кораба са получили подкрепа от американските въоръжени сили. Това твърдение, както и информацията за ударите на морски мини, не са потвърдени независимо.

Отделен сигнал за нападение срещу танкер

Британският център за морски търговски операции съобщи, че е получил информация от индийски корабоплавателни власти за нападение срещу танкер в района на Персийския залив. Според UKMTO екипажът е в безопасност, но размерът на щетите и евентуалното въздействие върху околната среда остават неизвестни. Не е ясно дали този случай е свързан с описаните от Иран два танкера.

Техеран ограничава движението през Ормузкия проток и настоява търговските кораби да използват маршрути, одобрени от Иран. В изявленията си иранските военни определят преминаването по други трасета като нарушение.

Протокът е един от най-важните световни морски коридори за превоз на петрол и втечнен природен газ. Новината за потъналия супертанкер идва на фона на повишено напрежение около сигурността на корабоплаването в района, но към момента няма независимо потвърждение на пълния мащаб на инцидента.

Източници: arabnews.com, english.ahram.org.eg, aa.com.tr