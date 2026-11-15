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Три търговски кораба са поразени от дронове край Сулина
  Тема: Украйна

Три търговски кораба са поразени от дронове край Сулина

15 Ноември, 2026 21:37 602 15

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Няма жертви, а пожарите на борда са овладени от екипажите. Румънските ВВС са вдигнали F-16 на два пъти

Три търговски кораба са поразени от дронове край Сулина - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Три търговски кораба са били поразени от дронове в района на Сулина в събота вечерта и през нощта срещу неделя, потвърдиха румънските власти. Инцидентите са станали в териториалните води на Румъния край делтата на Дунав. Няма данни за загинали или ранени моряци.

Първият удар е нанесен около 21:10 часа срещу гръцкия танкер Evia Petrol V, на приблизително 4 морски мили източно-югоизточно от Сулина. На борда е избухнал пожар, който е бил овладян от екипажа.

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Около 21:45 часа дрон е поразил и кораба за насипни товари Marsol, намиращ се на около 5 морски мили югоизточно от Сулинския канал. И при този инцидент е избухнал пожар, но екипажът е успял да го потуши.

По-късно е потвърден и трети случай. Търговският кораб Ali Najafov е съобщил, че е бил ударен от дрон през нощта край устията на Дунав. На борда му също е възникнал пожар, който е бил овладян от моряците.

Румънските ВВС са вдигнали F-16

Премиерът Лука Никулеску съобщи, че радарите на Министерството на отбраната са засекли въздушни цели в района. В отговор румънските военновъздушни сили са вдигнали изтребители F-16 на два пъти.

„Тези инциденти са неприемливи и представляват нарушение на международното право“, заяви Никулеску.

По думите му атаките са свързани с влошаването на сигурността в Черно море заради войната на Русия срещу Украйна. Премиерът посочи, че румънското правителство ще работи със съюзниците си за засилване на сигурността в региона.

Жителите на окръг Тулча са получили предупредителни съобщения за възможно падане на отломки от дронове. Министерството на отбраната не е посочило кой стои зад ударите.

Поредица от инциденти край румънския бряг

Трите удара край Сулина последваха инцидент от петък вечерта. Тогава корабът Larissa 1, плаващ под флага на Палау и насочващ се към Украйна, е бил поразен от дрон край Свети Георги. Повреден е товарен кран, но няма пожар или пострадали членове на екипажа.

Министърът на отбраната Щефан-Раду Опря заяви, че ще постави въпроса за сигурността в Черно море на срещата на министрите на отбраната от Европейския съюз в Брюксел на 17 и 18 ноември. Румъния ще поиска подкрепа за въздушно патрулиране, противодронови системи, обучение и обмен на информация.

Източници: internazionale.it, hotnews.ro


Румъния
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