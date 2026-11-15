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Зеленски: Русия подготвя нови удари по Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия подготвя нови удари по Украйна

15 Ноември, 2026 22:17 1 017 47

  • володимир зеленски-
  • руски удари-
  • украинска енергетика-
  • нефтопреработвателни мощности-
  • коалиция на желаещите

Украинският президент съобщи за 131 попадения в Днепропетровска област и над 55% спрени руски нефтопреработвателни мощности

Зеленски: Русия подготвя нови удари по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Русия подготвя нови удари по Украйна, а балистичната заплаха остава много сериозна. Това заяви президентът Володимир Зеленски, като се позова на информация от украинското разузнаване. „Има информация от разузнаването за подготовка на нови удари“, каза той.

По думите му руските сили прилагат тактика, при която избират един регион и в продължение на няколко дни насочват удари по неговата енергийна инфраструктура, включително по мрежи и подстанции.

Днепропетровска област е най-силно засегната

Зеленски посочи, че от началото на септември най-много удари и попадения са регистрирани в Днепропетровска област – 131. В Киевска област те са 125, а в Житомирска и Сумска област са повече от 100.

„Именно там има най-много задачи за енергетиците, комуналните служби и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна“, заяви президентът.

Киев отчита ефект от ударите по руската петролна индустрия

В същото обръщение Зеленски заяви, че украинските далекобойни удари са спрели повече от 55% от руските нефтопреработвателни мощности. Той представи това като отговор на руските атаки срещу украинската енергетика и на отказа на Москва от деескалация.

Украинският президент съобщи още, че Киев ще работи с партньорите си за увеличаване на производството на дронове. По думите му през октомври руските загуби – убити и ранени – са надхвърлили 50 000 души, като очакването му е показателят през ноември да остане висок. Тези данни са твърдение на украинската страна и не са придружени от независима проверка в изявлението.

Подготвя се среща в Берлин

Зеленски съобщи, че се подготвя среща на Коалицията на желаещите в Берлин. Според него тя може да помогне за формулирането на обща европейска позиция в бъдещите преговори.

Президентът обяви и ревизия на съществуващите коалиции в подкрепа на Украйна, тъй като част от тях „остават празни“, по думите му. Той заяви, че Киев ще прецени кои формати изпълняват задачите си и ще работи за тяхното укрепване.

Сред обсъжданите направления е и програмата FREYJA за създаване на европейска антибалистична система. Зеленски каза, че разговори по темата е провел с премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре и президента на Финландия Александер Стуб.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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