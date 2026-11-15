НАТО отлага срещата в Албания за след 2027 г

НАТО няма да проведе среща на лидерите в Албания през 2027 г., както беше планирано. Решението идва на фона на напрежение в Алианса заради разходите за отбрана, позициите на САЩ по Иран и войната в Украйна.

Албанският премиер Еди Рама заяви в Дъблин, че „все още няма обща позиция кога ще се проведе срещата, но със сигурност не през 2027 г.“ По думите му, ако бъде организирана среща през 2028 г., тя ще бъде в Тирана.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте представи промяната като въпрос на организация, а не като отказ от домакинството на Албания. „Ние сме гъвкави относно срещите на върха. Провеждаме ги, когато са необходими“, каза той пред Асошиейтед прес.

Съкращават се и министерските срещи

Промените не се ограничават до срещите между държавните и правителствените ръководители. Министрите на отбраната на страните от НАТО обичайно заседават през октомври, но през октомври 2026 г. такава среща не е проведена. Няма планирано заседание и за октомври 2027 г.

Министрите на външните работи ще имат едно редовно заседание през 2027 г. вместо досегашните две. НАТО определя промените като част от пакет за реорганизация. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет са пропускали срещи на Алианса или са напускали преди края на разговорите, посочва Асошиейтед прес.

Разходите за отбрана поставят Албания под натиск

Албания беше определена за домакин на следващата среща на върха през 2025 г. През юли 2026 г. обаче името на страната не беше включено в декларацията след срещата в Анкара. Според Асошиейтед прес част от съюзниците са смятали, че Тирана не отделя достатъчно средства за отбрана.

Албания се очаква да похарчи 2,15% от брутния си вътрешен продукт за отбрана през 2026 г. Това е под новата цел на НАТО до 2035 г. - 3,5% от БВП за основна отбрана и още 1,5% за свързана инфраструктура. Испания, Белгия и Словения обаче са с по-нисък дял от Албания.

Домакинството на среща на върха изисква значителни средства и продължителна подготовка. Срещата в Нидерландия през 2025 г. е изисквала около година работа и инвестиция от приблизително 100 милиона долара. Рюте подчерта, че сигурността на 32 лидери, партньорски държави и представители на страни като Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия прави подобни събития скъпи.

След срещата на върха в Анкара НАТО разполага с нови цели за разходите и военните способности, както и с обсъдено планиране на силите. Затова експертът Дейвид Катлър от Центъра за анализ на европейската политика смята, че може да минат две или три години, преди да има необходимост от ново събиране на всички лидери.

Източници: apnews.com, internazionale.it