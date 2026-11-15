Собянин: ПВО унищожи 60 дрона, летящи към Москва

Силите на противовъздушната отбрана на Русия са унищожили 60 безпилотника, летели към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Числото е натрупано след няколко последователни съобщения за отбити атаки в неделя вечер.

Първоначално Собянин съобщи за четири унищожени дрона, а около 20 минути по-късно – за още 10. След това той информира за 11 свалени безпилотника, още 16 в 21:04 ч. московско време и нови 19 шест минути по-късно. Така общият брой достигна 60.

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„На местата, където са паднали отломки, работят специалисти от аварийните служби“, написа кметът. В съобщенията, цитирани от РБК и Интерфакс, не се посочват данни за пострадали или за значителни материални щети.

Ограничения около летище Внуково

На фона на атаката руската Росавиация въведе временни ограничения за използването на въздушното пространство в района на летище Внуково. Полетите са били обслужвани по съгласуване с компетентните органи. Не са посочени конкретни данни за броя на засегнатите полети.

Ден по-рано Собянин съобщи за три унищожени безпилотника, летели към Москва. Между 12 и 13 ноември към Московския регион са се насочили 467 дрона, като по думите на кмета 144 от тях са били унищожени при приближаването към столицата, а останалите – на по-далечни рубежи.

Източници: rbc.ru, interfax.ru