Естония затваря сухопътната граница с Русия от 1 декември

Естония планира да затвори сухопътните гранични пунктове с Русия от 1 декември. Решението е свързано с опит за палеж срещу компанията за отбранителни технологии Threod Systems, а Талин твърди, че зад атаката стои руското военно разузнаване ГРУ.

„Всяка попытка да бъде застрашена сигурността на Естония, да бъде насаден страх или да бъде извършено враждебно действие срещу нас ще получи решителен отговор“, заяви външният министър Маргус Цахкна. По думите му затварянето на пунктовете трябва да ограничи възможностите за враждебни действия срещу страната и рисковете от заобикаляне на санкциите.

Опитът за саботаж край Талин

На 14 ноември е направен опит за проникване в обект на Threod Systems във Виймси, северно от Талин. Според естонската прокуратура и службата за вътрешна сигурност нападателите са се опитали да счупят прозорци и да внесат запалителни течности, за да предизвикат пожар и експлозия.

Задържани са осем граждани на Латвия, а прокуратурата е поискала от съда да наложи арест на петима от тях. Естонската служба за вътрешна сигурност оценява, че атаката е координирана от ГРУ. Разследването трябва да установи ролята на всеки от задържаните и евентуалните им връзки с други лица. При инцидента няма пострадали, а компанията не е претърпяла значителни щети и производството не е било прекъснато.

Какво ще бъде затворено

Мярката засяга трите сухопътни пункта между Естония и Русия - Нарва, Лухамаа и Койдула. Те в момента работят от 7:00 до 19:00 часа. Естонският вътрешен министър Игор Таро заяви, че гражданите на Естония, намиращи се в Русия, ще разполагат с две седмици, за да се върнат в страната. Не е уточнено дали затварянето ще бъде временно или безсрочно.

Естонският премиер Кристен Михал обясни, че ограничението цели да намали рисковете за населението и националната сигурност. Цахкна е обсъдил мярката с колегите си от Латвия, Литва и Финландия и е информирал партньорите от Европейския съюз.

Реакцията на Москва

Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Москва ще провери достоверността на съобщенията за затваряне на границата. „Ако това са реалните им планове, те се вписват в поредния пристъп на агресивна и безудържима русофобия“, каза тя, цитирана от РБК.

Москва отхвърля обвиненията за руска роля в саботажи в Европа. В същото време движението през границата между Естония и Русия вече е намаляло. През първата половина на 2026 г. през автомобилните пунктове са преминали около 444 000 души - с 13% по-малко спрямо същия период на 2025 г. Броят на превозните средства е спаднал с 20% до около 35 000.

Източници: rbc.ru, news.err.ee