Руски дронове удариха жилищна сграда и детско заведение в Харков

Няколко руски дрона са поразили жилищна сграда и детско учебно заведение в Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Попаденията са регистрирани в неделя вечерта в различни райони на града.

Около 18:00 часа Терехов е съобщил за удар по многоетажна сграда в Шевченковския район. След 21:00 часа той е уточнил, че там е регистрирано попадение на безпилотен летателен апарат тип „Мълния“.

По-късно кметът е потвърдил, че при същата атака е ударена и сградата на детско учебно заведение. В публикуваната информация не се посочват данни за жертви или пострадали, нито размерът на материалните щети.

„Подробностите се изясняват“, е съобщил Терехов за последвалата атака.

В 22:17 часа кметът е информирал и за удар с реактивен безпилотен летателен апарат в Слободския район на Харков. Към момента не са оповестени допълнителни подробности за последствията от тази атака.

Информацията е предадена от „Украинская правда“ по данни на кмета на Харков. Засега няма потвърдени сведения за броя на повредените обекти и за наличието на пострадали при ударите.

Източници: pravda.com.ua