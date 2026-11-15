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Руски дронове удариха жилищна сграда и детско заведение в Харков
  Тема: Украйна

Руски дронове удариха жилищна сграда и детско заведение в Харков

15 Ноември, 2026 23:35 729 44

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Няколко попадения са регистрирани в различни райони на града. По-късно е съобщено и за атака с реактивен безпилотен летателен апарат

Руски дронове удариха жилищна сграда и детско заведение в Харков - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Няколко руски дрона са поразили жилищна сграда и детско учебно заведение в Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Попаденията са регистрирани в неделя вечерта в различни райони на града.

Около 18:00 часа Терехов е съобщил за удар по многоетажна сграда в Шевченковския район. След 21:00 часа той е уточнил, че там е регистрирано попадение на безпилотен летателен апарат тип „Мълния“.

По-късно кметът е потвърдил, че при същата атака е ударена и сградата на детско учебно заведение. В публикуваната информация не се посочват данни за жертви или пострадали, нито размерът на материалните щети.

„Подробностите се изясняват“, е съобщил Терехов за последвалата атака.

В 22:17 часа кметът е информирал и за удар с реактивен безпилотен летателен апарат в Слободския район на Харков. Към момента не са оповестени допълнителни подробности за последствията от тази атака.

Информацията е предадена от „Украинская правда“ по данни на кмета на Харков. Засега няма потвърдени сведения за броя на повредените обекти и за наличието на пострадали при ударите.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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