И Пекин потвърди: Си, Тръмп и Путин ще се срещнат в Шънджън

Президентът на Китай Си Дзинпин ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в четвъртък, 19 ноември, в южния китайски град Шънджън. Китайското външно министерство потвърди, че това ще бъде първата тристранна среща между лидерите на Китай, САЩ и Русия.

„На 19 ноември китайският президент Си Дзинпин ще проведе среща на държавните ръководители на Китай, Русия и САЩ с руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Шънджън“, се посочва в краткото съобщение на китайското външно министерство. Ведомството не съобщи подробности за дневния ред.

Срещата ще бъде в рамките на АТИС

Разговорите ще се проведат в кулоарите на срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която е насрочена за 18 и 19 ноември в Шънджън. Белият дом и Кремъл вече бяха потвърдили участието на своите лидери.

Американски представители заявиха, че Доналд Тръмп възнамерява да обсъди ограничаването на ядрените арсенали. Според високопоставен представител на администрацията президентът ще повдигне и темата за войната в Иран.

„Президентът Тръмп ясно даде да се разбере, че наред с други теми ще обсъди намаляването на ядрените оръжия в света“, заяви говорителката на Белия дом Оливия Уелс.

Същевременно американската страна не очаква войната в Украйна да бъде основна тема на тристранния разговор. Американски представител, цитиран от CBS News, посочи, че Вашингтон води отделен дипломатически формат с Киев и Москва и че Китай не е част от него.

Различията по ядреното разоръжаване остават

Пекин отдавна настоява Съединените щати и Русия първо да намалят собствените си ядрени арсенали, преди Китай да се включи в преговори за ограничаването им. Тази позиция може да ограничи възможността разговорите в Шънджън да доведат до конкретни договорености.

Доналд Тръмп ще проведе и двустранна работна среща със Си Дзинпин в четвъртък. Това ще бъде четвъртата среща между двамата лидери, откакто Тръмп се върна в Белия дом.

Кремъл определи срещата между лидерите на Русия, Китай и САЩ като „изключително значима“. Говорителят Дмитрий Песков обаче предупреди, че евентуалните договорености в Шънджън не могат да бъдат налагани на други държави.

Тристранният формат ще събере за първи път на една маса лидерите на трите държави, които разполагат с най-големите ядрени арсенали в света. Очаква се срещата да се проведе в края на двудневния форум на АТИС.

Източници: channelnewsasia.com, cbsnews.com, apnews.com