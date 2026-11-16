ЕС подготвя нови санкции срещу руския петрол и флотилия

Външните министри на Европейския съюз се очаква да одобрят нови санкции срещу руската петролна индустрия и структури, свързани с т.нар. „сенчеста флотилия“. Мерките са включени в подготвените решения за приемане на ограничителни мерки срещу действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Заседанието на Съвета по външни работи се провежда в Брюксел. Основната тема е войната на Русия срещу Украйна, като министрите ще обсъдят и руската хибридна кампания срещу Европейския съюз и държавите членки. Украинският външен министър Андрий Сибиха ще участва в началото на дискусията.

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Подготвени са 145 нови санкционни назначения

Според Ройтерс постоянните представители на държавите членки са постигнали предварително съгласие за санкционирането на 145 лица и компании. В основния списък се очаква да бъдат добавени 113 физически и юридически лица, сред които около 50 руски банки, компании от енергийния сектор и посредници от мрежата на „сенчестата флотилия“.

Отделна част от мерките е насочена към лица и организации, свързвани с руска дезинформация, кибератаки и други хибридни операции. Публичните документи на Съвета потвърждават, че приемането на санкции по режима за действия, застрашаващи териториалната цялост на Украйна, е подготвено за одобрение след съгласуване на 11 ноември.

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад заяви, че Европейският съюз ще приеме нови санкции срещу Русия в понеделник. Очаква се конкретните имена да бъдат публикувани след окончателното решение на Съвета.

Фокус върху петрола и танкерите

Подготвяните мерки трябва да засегнат руски петролни рафинерии, компании от енергийния сектор и структури, които подпомагат превоза и продажбата на руски нефт в заобикаляне на ограниченията. Европейската комисия определя „сенчестата флотилия“ като мрежа от предимно стари танкери, използващи сменени знамена, изключени системи за проследяване и сложни структури на собствеността.

Към 23 юли 2026 г. ЕС е включил над 670 плавателни съда в списъка на руската „сенчеста флотилия“. На включените кораби може да бъде забранен достъпът до европейски пристанища, както и предоставянето на редица морски услуги. Според Съвета на ЕС мрежата позволява на Русия да продължи да получава приходи от износа на петрол въпреки санкциите и ценовия таван.

Подготвя се и 22-рият пакет

Паралелно с днешното решение Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност подготвят 22-рия пакет санкции срещу Русия. Европейската комисия потвърди, че работата по него продължава, но не обяви дата за официалното му представяне.

„Това е въпрос на време, а не въпрос дали ще има нов пакет санкции“, заяви говорителят на Европейската комисия Сиобан Макгари.

Предишният, 21-ви пакет санкции, беше приет на 23 юли 2026 г. Той включваше нови мерки срещу руския енергиен сектор и финансови услуги, както и допълнителни ограничения за плавателни съдове от „сенчестата флотилия“.

Източници: reuters.com, en.reflect.ee