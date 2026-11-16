Борис Джонсън: Великобритания пак би избрала Брекзит

Великобритания отново би подкрепила Брекзит, ако премиерът Анди Бърнам доведе до ново гласуване по въпроса. Това заяви бившият премиер Борис Джонсън, който беше едно от лицата на кампанията за напускане на Европейския съюз.

На въпрос дали британците биха избрали Брекзит отново, Джонсън отговори: „Абсолютно“. Той предупреди Бърнам да не превръща отношенията с Европа в основен политически приоритет и заяви, че премиерът рискува да се „самопрободе“ заедно с партията си.

„Хората не са глупаци“, каза още Джонсън, според цитираните от Телеграф негови думи. Бившият премиер намекна и че може да се върне в активната политика, ако бъде свикан втори референдум за Брекзит или предсрочни парламентарни избори, превърнати във вот по темата.

Бърнам подготвя по-близки отношения с ЕС

Изявлението на Джонсън идва на фона на подготвяната от Бърнам реч на банкета на лорд-кмета в Лондон. В нея премиерът се очаква да заяви, че Брекзитът не е проработил и че Великобритания е загубила повече, отколкото е спечелила.

Бърнам вече заяви, че настоящото споразумение с Европейския съюз не е достатъчно добро за страната. Той иска да договори по-близки отношения с Брюксел, но посочи, че в рамките на настоящия парламент няма да предлага връщане на Великобритания в ЕС. В същото време премиерът каза, че би искал страната отново да бъде част от блока в рамките на своя живот.

Бърнам не изключи възможността въпросът за отмяна на Брекзит да бъде включен в бъдещ манифест на Лейбъристката партия. Той обаче подчерта, че непосредственият му приоритет е подобряването на търговските и политическите отношения с ЕС, а не незабавно връщане към членство.

Предстои среща на върха между Лондон и Брюксел

На 20 ноември е планирана среща на върха между Великобритания и Европейския съюз. Преди нея Бърнам трябва да представи варианти за дългосрочните отношения с европейския блок.

Сред обсъжданите направления са по-близко икономическо сътрудничество, договорености за млади хора и промени в действащото споразумение за Брекзит. Бърнам заяви, че страната трябва да обсъди различните възможности, включително оставане в сегашните отношения, по-тясно партньорство или евентуално пълно връщане в ЕС.

Великобритания напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. след референдума от 2016 г. Днешният спор показва, че въпросът отново заема място в центъра на британския политически дебат, макар Бърнам да не е обявил конкретен план за нов референдум.

Източници: aol.com, itv.com, live.euronext.com