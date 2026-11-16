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Товарен влак дерайлира край Мадрид преди железопътната стачка

Товарен влак дерайлира край Мадрид преди железопътната стачка

16 Ноември, 2026 04:42 528 2

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Машинистът е леко пострадал, а движението по линията Мадрид–Авила е прекъснато. Инцидентът засилва напрежението преди планирания протест на железничарите

Товарен влак дерайлира край Мадрид преди железопътната стачка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Товарен влак дерайлира рано сутринта край Мадрид и прекъсна движението по железопътната линия между столицата и Авила. Инцидентът е станал около 3:48 часа между Робледо де Чавела и Сарсалехо, съобщиха испанските железопътни оператори и местните служби за спешна помощ.

Локомотивът е излязъл от релсите, след като върху трасето се е свлякла земна маса. По информация на Cadena SER причината е движение на земни пластове, предизвикано от интензивните валежи през последните дни. Композицията е включвала 17 вагона, превозващи електрически бобини, като засегнат е основно локомотивът.

Машинистът е получил леки травми и болки в гърба. Той е откаран в болница „Пуерта де Йеро“, без опасност за живота. Няма данни за други пострадали.

Автобуси заменят влаковете по засегнатия участък

Движението по конвенционалната линия Мадрид–Авила е прекъснато в участъка между Робледо де Чавела и Сарсалехо. Adif съобщи, че „движението на влаковете по линията с нормално междурелсие Мадрид–Авила е прекъснато“.

Renfe е организирала автобусен превоз между Ел Ескориал и Робледо де Чавела, за да бъдат обслужени пътниците по линията за средни разстояния. Железопътният оператор предупреди за закъснения и промени в разписанието, докато екипите на Adif работят по обезопасяването на трасето и отстраняването на дерайлиралия локомотив.

Инцидентът идва преди стачката на 17 ноември

Дерайлирането засилва напрежението в испанския железопътен сектор само два дни преди общата стачка, насрочена за 17 ноември. В нея са призовани да участват служители на Renfe, Adif и други компании от сектора, включително машинисти, обслужващ персонал и работници по инфраструктурата.

Синдикатите настояват за по-добра безопасност, повече служители и изпълнение на договорените с правителството мерки след тежките инциденти край Адамус и Урда. Двата инцидента от началото на годината и октомври доведоха до общо 115 жертви и предизвикаха остри критики към управлението и поддръжката на железопътната мрежа.

Министерството на транспорта е определило минимално обслужване от 75 процента в пиковите часове за крайградските влакове, 72 процента за високоскоростните и далечните направления и 65 процента за влаковете по средни разстояния. SEMAF запази и отделна стачна мобилизация за 23 ноември, ако преговорите за мерките за безопасност не доведат до резултат.

Източници: rtve.es, cadenaser.com, elpais.com


Испания
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