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Принц Хари пред украински войници: Вие ще спечели войната с Русия
  Тема: Украйна

Принц Хари пред украински войници: Вие ще спечели войната с Русия

16 Ноември, 2026 04:45 829 15

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Дюкът на Съсекс направи изненадващо посещение в Лвов и се срещна с ранени украински военнослужещи и ветерани

Принц Хари пред украински войници: Вие ще спечели войната с Русия - 1
Снимка: barrons.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Принц Хари заяви на украински военнослужещи и ветерани, че ще спечелят войната с Русия по време на изненадващо посещение в Лвов. Дюкът на Съсекс пристигна в западния украински град през уикенда на 14 и 15 ноември и се срещна с ранени бойци, медици и участници в спортни състезания за ветерани.

„Ще спечелите войната и след това ще бъдете подготвени за успех“, каза Хари по време на конференция за лечението и възстановяването на хора, пострадали във войната. Той добави, че всеки път, когато се връща в Украйна, усеща гостоприемство и топлина. Изказването му беше цитирано от Ройтерс и британски медии след напускането му на страната от съображения за сигурност.

Конференцията беше организирана от Superhumans Center в Лвов – специализиран център за лечение, протезиране и рехабилитация на военнослужещи и цивилни, ранени във войната. По време на посещението си Хари определи украинските ветерани като пример за обществото и подчерта необходимостта подкрепата за тях да продължи и след края на службата им.

Хари се включи в тренировките на ветерани

Принцът наблюдава тренировка по ръгби в инвалидни колички и игра на пикълбол с украински ветерани, сред които има хора с ампутирани крайници. Той се срещна и с Олександър – 49-годишен ветеран от Одеса, който е загубил крака си. Хари участва в играта заедно със състезател с ампутирана ръка срещу двама мъже, които са загубили по един крак.

„Той разговаря с хората, не се държи като кралска особа. Обича обикновените хора“, каза Олександър след срещата, цитиран от Асошиейтед прес.

Посещението беше четвъртото на Хари в Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. Той беше в Киев през септември 2025 г. и през април 2026 г., когато говори на форум по сигурността и призова за прекратяване на войната.

Украйна подготвя най-големия си отбор

Хари присъства и на подбор за украинския отбор за Игрите на непобедените през 2027 г. Състезанието ще се проведе в Бирмингам, а Украйна планира да изпрати около 60 участници – най-големия си състав досега.

Игрите на непобедените са основани от Хари през 2014 г. за ранени военнослужещи и ветерани. Той заяви, че след края на войната и победата на Украйна организацията ще бъде готова да подкрепи провеждането на състезанието и на украинска територия.

Източници: apnews.com, investing.com, theguardian.com


Украйна
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