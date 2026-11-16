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Нови протести в Барселона след сблъсъци и арести

Нови протести в Барселона след сблъсъци и арести

16 Ноември, 2026 04:53 606 3

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Стотици поискаха освобождаването на четирима задържани след безредиците по време на демонстрацията заради жилищната криза. Междувременно полицията разчисти палатков лагер на площад „Каталуния“

Нови протести в Барселона след сблъсъци и арести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стотици хора излязоха на протест в Барселона на 15 ноември с искане за освобождаването на четирима души, задържани след сблъсъците в края на демонстрацията срещу жилищната криза в Испания. Безредиците избухнаха след масовото шествие на 11 ноември, проведено в рамките на първата обща стачка в страната от 14 години.

Участниците в новата демонстрация настояха задържаните да бъдат освободени и обвиниха властите в прекомерна реакция спрямо протестиращите. Повод за напрежението са действията на полицията след края на шествието, когато в центъра на Барселона бяха запалени контейнери, повредени бяха витрини, а срещу служители на реда бяха използвани пиротехнически средства.

По данни, цитирани от испанските власти, общо 52 души са били задържани в Барселона след безредиците. Шестима от тях са непълнолетни. Заместник-кметът по сигурността Алберт Батле заяви: „Протестът е легитимен, насилието не е“.

Разминаване в данните за броя на участниците

Основната демонстрация на 11 ноември събра около 55 000 души според Градската гвардия на Барселона. Синдикатът на наемателите, който беше сред организаторите, посочи значително по-висока оценка от 400 000 участници.

Шествието премина основно мирно и беше насочено срещу високите наеми, поскъпването на жилищата и трудностите при намирането на достъпно жилище. След официалния му край групи протестиращи останаха в района на площад „Каталуния“, улица „Ронда Сант Пере“ и булевард „Пасео де Грасия“, където се стигна до сблъсъци с полицията.

Протестите се проведоха на фона на национално недоволство заради жилищните разходи и намаляващата покупателна способност. Испания се насочва към парламентарни избори на 29 ноември, а темата за достъпното жилище е сред основните въпроси в предизборната кампания.

Разчистен е палатковият лагер на площад „Каталуния“

В ранните часове на 16 ноември Градската гвардия на Барселона започна разчистването на палатковия лагер, издигнат на 29 септември в подкрепа на правото на жилище. В лагера са се намирали десетки хора, а в най-големия му размер той е включвал около 220 палатки и близо 400 участници.

Акцията последва продължилата близо 50 дни блокада на централния площад. Лагерът се превърна в постоянен символ на движението срещу високите цени на жилищата и принудителните извеждания от имоти.

Новите протести показват, че напрежението около жилищната политика не е приключило след общата стачка. Към момента потвърдените данни са за стотици участници в демонстрацията на 15 ноември, 52 задържани след безредиците на 11 ноември и прекратяване на палатковата акция на площад „Каталуния“.

Източници: investing.com, elpais.com, apnews.com


Испания
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