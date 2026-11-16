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Андершон получи ключова подкрепа за правителство в Швеция
  Тема: Избори

Андершон получи ключова подкрепа за правителство в Швеция

16 Ноември, 2026 05:00 555 0

  • магдалена андершон-
  • швеция-
  • центристка партия-
  • правителство-
  • парламентарни избори

Центристката партия избра нейния план пред предложението на Улф Кристершон. Спорът с Лявата партия за министерски постове обаче остава нерешен

Андершон получи ключова подкрепа за правителство в Швеция - 1
Снимка: scmp.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лидерът на шведските социалдемократи Магдалена Андершон получи ключова политическа подкрепа в опита си да сформира правителство. Центристката партия реши да продължи преговорите по нейния план, като отхвърли предложението на лидера на Умерената партия Улф Кристершон.

Решението беше обявено от лидера на Центристката партия Елизабет Танд Рингквист. „Центристката партия днес реши да продължи с общия пакет на Магдалена Андершон“, заяви тя пред Шведското радио. Пакетите, представени от Андершон и Кристершон, съдържат както политически предложения, така и план за осигуряване на парламентарна подкрепа.

Изборът на Центристката партия е важен, защото без нейните депутати нито един от двата основни политически блока не разполага с ясен път към управление. На изборите на 13 септември лявоцентристките партии – социалдемократи, зелени, леви и центристи – спечелиха общо 176 от 349 места в парламента. Десноцентристките партии заедно със Шведските демократи получиха 173 мандата.

Правителството още не е договорено

Решението на Центристката партия не означава, че Магдалена Андершон вече има осигурено правителство. Тя предлага кабинет, съставен от социалдемократите, Центристката партия и Зелените, докато Лявата партия да остане извън него, но да участва в тясно парламентарно сътрудничество.

Точно този въпрос остава най-сериозната пречка. Лявата партия продължава да настоява да бъде включена в правителството и да получи министерски постове. Центристката партия от своя страна изключва участие на левите в кабинета. Така Андершон трябва да намери формула, която едновременно да удовлетвори двете партии и да осигури стабилна подкрепа в парламента.

„Както начинът, по който правителството ще встъпи в длъжност, така и съдържанието на политиката трябва да бъдат много по-ясни“, заяви по-рано Танд Рингквист. Центристката партия настоява още да ограничи влиянието на политическите крайности – както на Шведските демократи, така и на Лявата партия.

Следват нови преговори

Андершон вече два пъти не успя да осигури подкрепа за правителство. След последния неуспешен опит мандат за преговори получи Улф Кристершон, но неговият план не беше избран от Центристката партия.

След решението на центристите социалдемократите, Зелените и Лявата партия трябва да възобновят разговорите за политическата програма и формата на бъдещото управление. Все още не е насрочено окончателно гласуване за министър-председател. Ако и следващите опити се провалят, Швеция може да се изправи пред нови парламентарни избори.

Източници: sverigesradio.se, svt.se, investing.com


Швеция
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