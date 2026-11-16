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Пет страни от ЕС обсъждат центрове за мигранти извън съюза
  Тема: Кризата с бежанците

Пет страни от ЕС обсъждат центрове за мигранти извън съюза

16 Ноември, 2026 05:05 575 2

  • мигранти-
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Министрите ще се срещнат във Виена, а Руанда е водещият кандидат за домакин на първия център за връщане

Пет страни от ЕС обсъждат центрове за мигранти извън съюза - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министрите от Австрия, Германия, Дания, Гърция и Нидерландия ще обсъдят във Виена създаването на центрове за връщане на мигранти извън Европейския съюз. Срещата е част от Виенската миграционна конференция и се провежда на фона на плановете на петте държави да изберат партньорска страна до края на 2026 г.

Руанда е водещият кандидат за домакин на първия подобен център, а Уганда се разглежда като алтернативна възможност. Според гръцкия министър на миграцията и убежището Танос Плеврис решението за държавата домакин трябва да бъде представено именно на срещата във Виена. Информацията за възможно споразумение с Руанда беше съобщена от „Екатимерини“, позовавайки се на гръцкото правителство.

Кого ще засягат центровете

Планираните центрове са предназначени за хора с окончателно отхвърлени молби за убежище или за мигранти без законово основание да останат в ЕС, които не могат веднага да бъдат върнати в държавите си на произход. Идеята е те временно да бъдат прехвърляни в партньорска страна извън съюза, докато бъде организирано връщането им.

На 4 септември министрите на петте държави приеха общи принципи за модела. Те заявиха, че центровете трябва да бъдат изградени чрез равнопоставени партньорства с държави извън ЕС и да допринасят за ограничаването на незаконната миграция и дейността на трафикантите.

Датският министър на имиграцията и интеграцията Мортен Бьодсков заяви, че първите мигранти може да бъдат прехвърлени в партньорска страна през 2027 г. „Не говорим за лагери, а за възможности и нов шанс за хора, които днес не могат да се върнат в собствената си държава и нямат законово основание да останат в нашите страни“, каза той, цитиран от Асошиейтед прес.

Правила и критики

Новите правила на ЕС допускат създаването на центрове за връщане в държави извън съюза, но изискват спазване на основните права. Европейската агенция за основните права предупреди, че такива центрове не могат да бъдат „зони без права“, а прехвърлянето трябва да бъде основано на конкретно споразумение с приемащата държава.

Правозащитни организации оспорват модела заради риска от продължително задържане и ограничен достъп до правна защита. Критиците посочват и че изпращането на хора в държава, с която нямат връзка, може да доведе до нови правни спорове.

Не е обявено окончателно споразумение с Руанда, нито са уточнени капацитетът, финансирането и правният статут на бъдещия център. Петте държави целят съоръжението да започне работа през 2027 г.

Натискът за подобен механизъм се засилва заради ниския дял на изпълнените заповеди за напускане. През 2025 г. в ЕС са издадени близо 492 000 такива заповеди, но са извършени около 135 000 връщания, съобщи „Юронюз“.

Източници: ekathimerini.com, rte.ie, apnews.com


Австрия
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