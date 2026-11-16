Рекордни 1580 мигранти пристигнаха на Канарските острови

Рекордните 1580 мигранти са пристигнали на Канарските острови в събота, а общият брой на достигналите архипелага между петък и неделя е 3684 души. Данните са обобщени от испанската агенция ЕФЕ въз основа на информация от службата за морско спасяване.

В петък са пристигнали 843 души с осем лодки, в събота – 1580 души с 14 лодки, а в неделя на остров Ел Йеро са били приети още 1261 мигранти със седем лодки. Съботният резултат надхвърля предишния дневен рекорд от 1461 души, отчетен на 7 ноември 2020 г.

По-ранни данни на Асошиейтед прес, публикувани в неделя, сочеха близо 2200 пристигнали за два дни. Разликата спрямо по-късната равносметка на ЕФЕ се обяснява с продължаващите спасителни операции и актуализирането на броя на лодките и хората на борда.

Ел Йеро поема основната тежест

Повечето от мигрантите са достигнали Ел Йеро – остров с население от около 12 000 души, който през последните седмици е подложен на силен натиск върху приемните и медицинските си служби. Пристигналите се настаняват временно, осигуряват им се храна, вода и медицинска помощ, а част от тях се прехвърлят към други острови и към континентална Испания.

Испанското правителство обяви миграционна извънредна ситуация на Канарските острови и одобри 15,18 милиона евро за увеличаване на местата за прием, прехвърляния и допълнителна медицинска помощ. На островите се очаква да бъде изпратен и трети спасителен катер от типа Guardamar.

„Миграционният феномен е цикличен“, заяви министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес по време на посещение в пристанището Ла Рестинга на Ел Йеро. Той съобщи, че правителството ще обсъди нови мерки за подкрепа на Канарските острови във вторник.

Опасен маршрут през Атлантика

Лодките обикновено потеглят от бреговете на Сенегал, Гамбия и други държави в Западна Африка. Пътуването до Канарските острови често продължава дни и се извършва с претоварени и негодни за дълъг преход плавателни съдове. Атлантическият маршрут е сред най-опасните миграционни пътища към Европа заради големите разстояния, силните течения и трудното откриване на лодките.

Новият рекорд е отчетен на фона на извънредното увеличение на пристиганията през ноември. Испанските власти все още актуализират данните за общия брой хора, достигнали архипелага през месеца.

Източници: apnews.com, streetinsider.com, efe.com